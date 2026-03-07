El número 18323 y la serie 054 han sido agraciados con el primer premio, que otorga un pago único de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante dos décadas.

Loterías — La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este sábado, 7 de marzo de 2026, una nueva edición del sorteo del Sueldazo del Fin de Semana. La combinación ganadora ha repartido fortuna en diversos puntos de la geografía, destacando un primer premio que garantiza una estabilidad económica prolongada para el poseedor del boleto premiado.

El número principal del sorteo ha sido el 18323, con la serie 054. Este premio de primera categoría concede al ganador un pago inmediato de 300.000 euros al contado, además de una renta mensual de 5.000 euros durante 20 años.

Segundos premios: Sueldos de 2.000 euros

Además del galardón principal, el sorteo de este sábado ha distribuido otros cuatro segundos premios. Cada uno de ellos otorga a los afortunados un sueldo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Las combinaciones y series premiadas en esta categoría han sido las siguientes:

79072 , número de serie 037 .

, número de serie . 90749 , número de serie 012 .

, número de serie . 72163 , número de serie 027 .

, número de serie . 76602, número de serie 046.

Funcionamiento del sorteo

El Sueldazo de la ONCE es una de las modalidades más populares de los sábados y domingos en España. Por un precio de 2 euros, los participantes optan a un cupón de cinco cifras (entre el 00000 y el 99999) más un número de serie.

La estructura del sorteo se basa en cinco extracciones. La primera determina el ganador del premio mayor (número y serie), mientras que de la segunda a la quinta extracción se establecen los cuatro premios adicionales de 2.000 euros mensuales. Esta mecánica permite que la ilusión se mantenga durante todo el fin de semana con múltiples oportunidades de obtener una renta periódica.