La combinación ganadora del sorteo diario de Loterías y Apuestas del Estado ha recaído en los números 16, 30, 35, 45, 46 y 48, con el 42 como complementario.

Premios — El sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 7 de marzo de 2026, ha dejado una nueva combinación de números que podría haber repartido importantes premios entre los participantes. En esta ocasión, los números agraciados han sido el 16, 30, 35, 45, 46 y 48. El número complementario ha correspondido al 42, mientras que el reintegro ha sido para el 1.

Este sorteo, uno de los pilares de las apuestas en España desde su creación en 1988, se mantiene como la opción predilecta para aquellos que buscan un juego económico y frecuente. Con sorteos celebrados de lunes a sábado, la Bonoloto ofrece una alternativa dinámica frente a otros sorteos de carácter semanal o extraordinario.

Categorías y premios de la Bonoloto

El sistema de juego, basado en la selección de seis números sobre un total de 49, permite diversas estructuras de premios. Además de la categoría especial para los acertantes de los seis números principales, existen premios secundarios de relevancia:

Segunda categoría : cinco aciertos más el número complementario.

: cinco aciertos más el número complementario. Categorías inferiores : premios para quienes logren cinco, cuatro o tres aciertos.

: premios para quienes logren cinco, cuatro o tres aciertos. Reintegro: la devolución del importe apostado en caso de coincidencia con el número asignado.

Los participantes tienen la opción de realizar sus apuestas de forma manual o mediante la modalidad de recaudación automática, donde el sistema genera combinaciones aleatorias.

Impacto social de los premios no reclamados

Una de las particularidades que definen a la Bonoloto es el destino de los premios que no son reclamados por los ganadores. A diferencia de otras instituciones, estos fondos no se integran en la administración general, sino que se derivan a causas sociales y programas de caridad.

Esta vertiente solidaria permite la financiación de proyectos dirigidos a colectivos vulnerables y refuerza el bienestar social, un valor añadido que ha contribuido a su sostenida popularidad a lo largo de las décadas. Su combinación de accesibilidad y fines benéficos la consolida como una de las opciones más recurrentes dentro del catálogo de Loterías y Apuestas del Estado.