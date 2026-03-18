La Federación marroquí responde al recurso de Senegal ante el TAS y defiende la legitimidad del título obtenido en los despachos tras el abandono de su rival

La resolución de la última Copa África ha saltado de los terrenos de juego a los tribunales internacionales, desatando una crisis institucional sin precedentes en el fútbol continental. Marruecos, proclamada campeona por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) tras una polémica decisión administrativa, ha salido al paso de las acusaciones de «robo» vertidas desde Senegal. La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) ha emitido un comunicado oficial para justificar su postura ante el recurso presentado por los senegaleses ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Lausana.

Desde el país senegalés, la indignación es absoluta. Califican la retirada del trofeo como una «decisión injusta e inaceptable que desacredita al fútbol africano». Sin embargo, Marruecos sostiene que su actuación no busca cuestionar el mérito deportivo, sino garantizar la legalidad vigente. «Nuestro planteamiento únicamente ha tenido por objeto solicitar la aplicación del reglamento de la competición», subraya el organismo federativo marroquí.

Del 0-1 en el campo al 3-0 en los despachos

El conflicto emana de la final del torneo, donde Senegal se impuso sobre el césped por 0-1 gracias a un tanto de Gueye. No obstante, un incidente durante el encuentro provocó que la CAF interviniera, otorgando finalmente la victoria a Marruecos por un marcador oficial de 3-0. La FRMF recalca su compromiso con el «respeto de las normas» y la «preservación de la estabilidad» en los torneos del continente, a pesar de la extrema tensión que rodea al título de Achraf Hakimi y sus compañeros.

Los precedentes que avalan la postura marroquí

Para blindar su defensa ante el TAS, Marruecos se apoya en la jurisprudencia deportiva reciente, citando dos casos donde el abandono del terreno de juego derivó en la pérdida automática del partido:

Final de la Champions africana 2018/2019: El duelo entre el Wydad Casablanca y el Espérance de Tunis fue suspendido tras la negativa del equipo de Casablanca a reanudar el juego. La CAF, con el posterior aval del TAS, declaró ganador al conjunto tunecino por incomparecencia del rival.

El duelo entre el Wydad Casablanca y el Espérance de Tunis fue suspendido tras la negativa del equipo de Casablanca a reanudar el juego. La CAF, con el posterior aval del TAS, declaró ganador al conjunto tunecino por incomparecencia del rival. Supercopa de Turquía 2023/2024: En un caso más reciente, el Fenerbahçe abandonó el campo en el primer minuto ante el Galatasaray. La Federación Turca (TFF) aplicó el reglamento disciplinario otorgando una victoria por 3-0 al Galatasaray, sentando un precedente de «victoria por defecto» ante retiradas deliberadas.

Con estos argumentos, Marruecos espera que el tribunal de Lausana ratifique su condición de campeón de la Copa África 2026, mientras Senegal agota sus opciones legales para recuperar un trofeo que, a día de hoy, ha cambiado de manos en los despachos de la confederación.