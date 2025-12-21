El momento de la verdad ha llegado para los «Leones del Atlas». Este domingo 21 de diciembre, Marruecos no solo estrena su condición de anfitrión de la Copa Africana de Naciones (CAN) 2025, sino que inicia su camino como el gran rival a batir en el continente. Con el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat como escenario y el apoyo de casi 70.000 gargantas, el equipo de Walid Regragui se mide a Comoras en el partido inaugural del Grupo A.

Horario y dónde ver el Marruecos – Comoras

El encuentro arrancará a las 20:00 horas (hora peninsular española). Dada la enorme presencia de futbolistas de nuestra liga en el combinado marroquí, el interés en España es máximo.

Para los aficionados que quieran seguir el debut de estrellas como Brahim Díaz, Achraf Hakimi o Youssef En-Nesyri, la cobertura será total a través de las siguientes plataformas:

• Movistar Plus+: El partido se emitirá en el canal Movistar Plus+ (dial 7), accesible para todos los abonados, y en M+ Liga de Campeones (dial 60).

• Orange TV: También disponible a través de los canales de M+ Liga de Campeones incluidos en su oferta de fútbol.

• Online: A través de las aplicaciones oficiales de Movistar y Orange.

Marruecos, la gran favorita en casa

Marruecos llega a esta edición número 35 como el combinado africano mejor posicionado en el ranking FIFA. Tras su histórica actuación en el Mundial de Catar, el objetivo ahora es suceder a Costa de Marfil (actual campeona) y levantar un trofeo que se le resiste desde 1976.

El formato del torneo, con 24 selecciones divididas en seis grupos, permite que avancen a octavos los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Sin embargo, para Marruecos, cualquier resultado que no sea el liderato del Grupo A —donde también están encuadradas Mali y Zambia— sería una sorpresa mayúscula.

Próximas fechas clave para los ‘Leones del Atlas’

Tras el duelo de hoy ante Comoras, el calendario de Marruecos en esta primera fase continuará de la siguiente manera:

• Marruecos – Mali: Viernes 26 de diciembre (13:00h).

• Zambia – Marruecos: Lunes 29 de diciembre (18:30h).

Las eliminatorias comenzarán el 3 de enero, con la gran final fijada para el domingo 18 de enero de 2026 en este mismo escenario de Rabat.