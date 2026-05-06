MADRID / ANDORRA – El Comité de Disciplina de la RFEF ha dictado una resolución sin precedentes contra la cúpula del FC Andorra. Tras los graves incidentes ocurridos en el encuentro frente al Albacete, el máximo accionista de la entidad, Gerard Piqué, ha sido sancionado con seis partidos de suspensión y dos meses de inhabilitación.

La dureza del castigo responde a lo que el comité califica como «violencia leve» hacia el estamento arbitral, agravada por la reincidencia del exjugador catalán en sus críticas y comportamientos en el palco.

Un acta arbitral incendiaria

Los hechos, recogidos por el colegiado Alonso de Ena Wolf, describen un clima de hostilidad extrema en las zonas interiores del estadio. Según el acta y sus anexos, Piqué se dirigió a los árbitros y al Delegado Informador con frases como:

«Salid escoltados no os vayan a agredir».

«En otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado».

Además, el director deportivo, Jaume Nogués, habría espetado un «Ojalá tengáis un accidente», lo que le ha acarreado otros seis partidos y dos meses de inhabilitación. Por su parte, el presidente Ferrán Vilaseca ha recibido la sanción más larga en tiempo: cuatro meses por un intento de agresión al delegado.

El «vacío legal» de Piqué

Uno de los puntos más polémicos de la resolución es cómo sancionar a alguien que no ostenta un cargo oficial en el organigrama del club. El Comité de Disciplina ha sido tajante:

«Es público y notorio que Gerard Piqué ejerce funciones directivas materiales. Accede a zonas restringidas y actúa como responsable de la entidad, por lo que la potestad disciplinaria se aplica más allá del título formal que ostente».

Resumen de las sanciones principales

Implicado Sanción Motivo principal Gerard Piqué 6 partidos + 2 meses inhabilitación Violencia leve y menosprecio Ferrán Vilaseca 4 meses inhabilitación Grado de tentativa de agresión Jaume Nogués 6 partidos + 2 meses inhabilitación Expresiones graves y amenazas Cristian Lanzarote 3 partidos + 2 meses inhabilitación Incidentes como delegado FC Andorra 1.500€ y clausura del Palco/VIP Incidentes de público y directivo

El estadio, también castigado

El correctivo no solo afecta a las personas. El FC Andorra deberá cumplir dos partidos de clausura parcial de su estadio, afectando específicamente a la zona de palco y las áreas VIP, lugar habitual de Piqué durante los encuentros.

El club, que ya acumula más de 40.000 euros en multas esta temporada por incidentes similares (como las quejas tras los partidos ante Málaga y Deportivo), estudia ahora si recurrir ante el Comité de Apelación o mantener un perfil bajo para evitar nuevos conflictos con la Federación. Por el momento, la cúpula andorrana guarda silencio.