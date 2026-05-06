Luis Enrique alcanza su segunda final consecutiva tras un ejercicio de supervivencia en el Allianz Arena. Un gol tempranero de Dembélé fue suficiente para neutralizar el empate de Harry Kane en el descuento.

MÚNICH – El Paris Saint-Germain volverá a pelear por la «Orejona». En una noche de máxima tensión y resistencia, el conjunto parisino selló su billete para la final de la Champions League tras empatar 1-1 ante el Bayern de Múnich. El resultado, sumado a la ventaja obtenida en el trepidante partido de ida (5-4), permite a los de Luis Enrique soñar con el título en Budapest.

El ‘Mosquito’ picó primero

El partido no pudo empezar mejor para los visitantes. Apenas en el minuto 3, una transición eléctrica liderada por Kvaratskhelia —absoluto motor del PSG— terminó en los pies de Ousmane Dembélé. El francés no perdonó dentro del área con un remate violento que obligaba al Bayern a buscar una remontada épica.

Un muro llamado Safonov y un salvador llamado Neuer

El Bayern, fiel a su ADN, no bajó los brazos. Con una posesión superior al 60%, volcó el campo hacia la portería gala. Musiala y Olise fueron los puñales constantes de un equipo alemán que se topó una y otra vez con el guardameta Safonov, quien realizó intervenciones de mérito, especialmente ante un cabezazo de Tah y disparos ajustados de Musiala.

En la otra portería, el veterano Manuel Neuer mantuvo la esperanza local con cinco paradas de mucho valor, evitando que el PSG sentenciara a la contra por medio de Doué o el propio Kvaratskhelia.

Final de infarto

La polémica también sobrevoló el Allianz cuando el colegiado Pinheiro decidió no señalar un posible penalti por mano de Joao Neves, a pesar de las airadas protestas de la grada y los jugadores bávaros.

El asedio tuvo su recompensa en el minuto 90+4, cuando Harry Kane anotó un golazo para poner el 1-1 y encender una chispa de fe en el descuento. Sin embargo, el PSG supo sufrir y replegarse en los últimos segundos hasta que el pitido final confirmó su clasificación.

Ficha Técnica

Estadística Bayern de Múnich PSG Resultado 1 1 Goleadores Kane (94′) Dembélé (3′) Posesión 60.6% 39.4% Disparos 9 6 Tarjetas 1 Amarilla 2 Amarillas

El dato clave: Kvaratskhelia ha participado en goles en sus siete apariciones de eliminatorias en esta edición, sumando ya 10 tantos y 5 asistencias.

El Bayern de Kompany muere con honor en su feudo, mientras que el proyecto de Luis Enrique confirma su hegemonía europea regresando a la gran final por segundo año consecutivo. Budapest ya espera al campeón.