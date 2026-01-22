El sindicato SEMAF convoca una huelga general tras la tragedia de Córdoba. Los profesionales del sector ya advirtieron en agosto sobre vibraciones excesivas y defectos estructurales, solicitando una reducción de la velocidad comercial en los principales corredores del país.

El accidente de Adamuz, con un balance de 45 víctimas mortales, ha sido el detonante de una crisis sin precedentes en la red ferroviaria española. Los maquinistas, representados por el sindicato SEMAF, han anunciado una huelga general denunciando que el siniestro no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un deterioro sistemático de las vías.

Ya en agosto de 2025, el sindicato remitió una carta a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) alertando de anomalías graves y solicitando rebajar la velocidad máxima de 300 km/h a 250 km/h en varios puntos críticos para garantizar la seguridad.

Mapa de los puntos críticos en España

Los informes de los maquinistas señalan incidencias recurrentes en las cuatro arterias principales de la Alta Velocidad:

1. Línea Madrid-Sevilla (LAV 010)

Es la línea más antigua (1992) y donde se ubica el tramo de Adamuz. A pesar de una reciente inversión de 700 millones de euros para su renovación el pasado mayo, Adif registró al menos cinco incidencias antes del accidente del domingo. El Sindicato Ferroviario (SF) exige ahora una auditoría independiente ante los fallos en señalización y catenaria.

2. Línea Madrid-Barcelona-Frontera (LAV 050)

Es el corredor con mayor tráfico y presenta problemas de fatiga en la infraestructura.

• Calatayud: Identificado como uno de los entornos más peligrosos por «anomalías» en la vía.

• Restricciones actuales: Adif mantiene hoy limitaciones de velocidad entre Brihuega y Ariza, así como en las cercanías de Mejorada del Campo y Guadalajara-Yebes.

• Problemas en trenes: Cabe recordar que en agosto se retiraron los trenes Avril (serie 106) por fisuras en los bogies detectadas en esta línea.

3. Línea Madrid-Valencia/Alicante (LAV 040)

Los usuarios y maquinistas han reportado «baches», «garrotes» y movimientos bruscos del tren.

• Villarrubia de Santiago: Este miércoles se ha rebajado la velocidad a 160 km/h tras el reporte de un maquinista sobre «bamboleos» y golpes secos.

• Cuenca: Existen limitaciones a 200 km/h entre Cuenca y Monteagudo de las Salinas por defectos en la vía 2.

4. Línea Córdoba-Málaga (LAV 030)

Aunque está diseñada para alcanzar los 350 km/h, los profesionales han recomendado no superar los 250 km/h debido a las vibraciones detectadas en sus 155 kilómetros de recorrido.

Exigencias de los sindicatos

La comunidad ferroviaria coincide en que el aumento de la frecuencia de trenes (debido a la liberalización y la entrada de operadoras como Iryo u Ouigo) no ha ido acompañado de un mantenimiento equivalente. Exigen:

1. Auditoría independiente de todas las renovaciones recientes de vía.

2. Compromiso de renovación integral del corredor Madrid-Barcelona.

3. Reducción preventiva de la velocidad en tramos donde se reporten vibraciones hasta que se certifique su reparación.