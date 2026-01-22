Consulta la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de este jueves. El popular juego de Loterías y Apuestas del Estado ofrece la oportunidad de ganar el gran bote acumulado acertando los seis números de la combinación principal y el reintegro.

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este jueves 22 de enero de 2026 una nueva jornada de La Primitiva, uno de los sorteos con mayor tradición en España. En esta modalidad, los participantes buscan la combinación 6/49 que les permita acceder a los premios de diferentes categorías, según el número de aciertos obtenidos.

A continuación, detallamos los resultados oficiales registrados en el sorteo de hoy:

Combinación ganadora de La Primitiva

La extracción de las bolas del bombo ha deparado los siguientes números para la jornada de este jueves: 22, 02, 36, 14, 05, 09. El número Complementario ha sido el 34, y el del Reintegro el 05.

Para obtener el premio especial de Categoría Especial (Bote), el boleto debe contener los seis números de la combinación ganadora más el número de reintegro. El número complementario sirve para aumentar el premio de aquellos acertantes que hayan logrado cinco de los seis números principales.

Cómo jugar y categorías de premios

El juego consiste en seleccionar 6 números entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de un euro, y existen diferentes niveles de premios:

• Categoría Especial: 6 aciertos + Reintegro.

• 1ª Categoría: 6 aciertos.

• 2ª Categoría: 5 aciertos + Complementario.

• 3ª, 4ª y 5ª Categoría: Para quienes tengan 5, 4 o 3 aciertos respectivamente.

• Reintegro: Se devuelve el importe de la apuesta si coincide el número del bombo adicional (0-9).

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de los resultados. La única lista oficial y vinculante es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.