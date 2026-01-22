La Guardia Civil ha hallado esta tarde los cadáveres de las dos personas que seguían desaparecidas tras el descarrilamiento en Córdoba. Los cuerpos han sido encontrados entre los restos del segundo vagón del tren Alvia, cuyas condiciones de deterioro han dificultado enormemente las tareas de rescate.

El trágico balance del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha ascendido este jueves 22 de enero de 2026 a 45 víctimas mortales. Tras una búsqueda incansable que ha mantenido en vilo a todo el país, efectivos de la Guardia Civil, en colaboración con el Infoca y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), han localizado los cuerpos de los dos únicos desaparecidos que constaban en el registro de las familias.

El hallazgo se ha producido en el interior del segundo vagón del Alvia, un convoy que presentaba un estado de destrucción tan severo que una primera inspección ocular el miércoles no había arrojado resultados. Sin embargo, en una evaluación más profunda realizada hoy, los agentes han logrado dar con los cuerpos, cuyo levantamiento está siendo especialmente complejo debido a la inestabilidad de la estructura.

Concluye la inspección ocular y se entrega el atestado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido en rueda de prensa junto al coronel jefe del Servicio de Criminalística, Fernando Domínguez, para informar de que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba ya ha dado por finalizada la inspección ocular en la zona del siniestro (punto kilométrico 318,7).

• Primer atestado judicial: La Guardia Civil ya ha entregado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro las primeras conclusiones e informes periciales realizados sobre el terreno.

• Fin del dispositivo de búsqueda: El coronel Domínguez ha matizado que el operativo de rastreo se dará por concluido oficialmente una vez que las pruebas de ADN confirmen que los cuerpos localizados pertenecen, efectivamente, a los dos desaparecidos denunciados.

• Ampliación del perímetro: Durante la mañana, se llegó a difundir un vídeo de búsqueda en arroyos y túneles cercanos para no descartar ninguna posibilidad, aunque finalmente los restos permanecían bajo el amasijo de hierro del propio tren.

Normalización progresiva en las vías

Mientras la investigación judicial avanza, Adif trabaja para recuperar la normalidad en la red de Alta Velocidad. Tras una noche de supervisión exhaustiva, se ha levantado la limitación de velocidad de 160 km/h impuesta ayer en un tramo de 78 kilómetros de la línea Madrid-Barcelona (otra de las zonas bajo vigilancia tras el temporal). Actualmente, solo se mantienen limitaciones puntuales de 230 km/h en seis puntos específicos por razones de seguridad preventiva.