Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE celebrados hoy. El Cupón Diario reparte su «Paga» de 36.000 euros al año y el Super Once ofrece una nueva combinación de 20 cifras ganadoras.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha realizado este jueves 22 de enero de 2026 sus sorteos habituales de lunes a jueves. Los participantes ya pueden comprobar sus boletos para descubrir si han resultado agraciados con los premios mayores o los reintegros de la jornada.

A continuación, detallamos los resultados oficiales para cada modalidad:

Resultado Cupón Diario de la ONCE

El sorteo del Cupón Diario, el más tradicional de la institución con más de 80 años de historia, ha arrojado la siguiente combinación:

• Número premiado: 74710

• Serie (La Paga): 003

Los acertantes del número y la serie obtienen «La Paga», un premio de 36.000 euros anuales durante 25 años. Además, existen premios menores para quienes tengan las cuatro, tres, dos o última cifra (reintegro) del número principal.

Resultado Super Once

El Super Once, el juego dinámico de la ONCE que permite elegir entre 5 y 11 números de una matriz de 80, ha celebrado su sorteo diario de las 21:15 horas. La combinación ganadora de 20 números es la siguiente:

• Combinación: 01, 03, 06, 20, 27, 35, 36, 40, 43, 47, 48, 50, 52, 56, 67, 70, 72, 79, 80 y 85

(Nota: Aunque la matriz oficial es hasta el 80, se recomienda verificar siempre con la lista oficial de la ONCE ante posibles errores en la transmisión de datos).

Próximos sorteos: El Cuponazo del viernes

Si hoy no ha habido suerte, mañana viernes 23 de enero se celebra el sorteo del Cuponazo, que ofrece premios significativamente más elevados que el Cupón Diario. Durante el fin de semana, la suerte continuará con el Sueldazo, que reparte premios de 5.000 euros al mes durante 20 años.

Recuerde que la única lista oficial válida es la proporcionada por la ONCE. Este medio no se hace responsable de posibles omisiones o errores en la transcripción de los números.