Sevilla (EFE). — La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en una operación que se ha saldado con la detención de 19 personas y la liberación de 22 mujeres que se encontraban sometidas en régimen de coacción.

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Las pesquisas, bautizadas como operación Bonifaz, se iniciaron a finales de 2025 a raíz de la denuncia de una de las víctimas, quien logró escapar de la red en situación de extrema vulnerabilidad y alertar a los agentes del Área de Personas de la Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla.

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Falsas promesas de empleo y control mediante endeudamiento

Según la investigación, la red operaba captando a mujeres en países de Latinoamérica bajo la falsa promesa de un puesto de trabajo legal en el cuidado de personas mayores en España, haciéndose cargo de los gastos de desplazamiento. Sin embargo, una vez llegaban al país, los cabecillas les confiscaban los pasaportes y les imponían una deuda ficticia inicial de unos 10.000 euros.

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Mediante graves coacciones, amenazas directas a sus familiares en los países de origen e itinerarios rotatorios entre diferentes inmuebles bajo el control de la red por diversas provincias —como Sevilla, Cádiz, Pontevedra, Málaga, Castellón y Valencia—, las víctimas eran obligadas a prostituirse de forma continuada para saldar una deuda artificialmente inflada. El despliegue policial se ha ejecutado en varias fases con registros simultáneos, permitiendo la intervención de dinero en efectivo, vehículos de alta gama, documentación contable y dispositivos electrónicos de control.