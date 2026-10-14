Miembros del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Ceuta han estado presentes en el encuentro institucional con Sus Majestades los Reyes de España.

La reunión formó parte de la visita oficial de los monarcas a la ciudad de Ceuta.

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Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.