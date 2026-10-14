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El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha tenido el honor de despedir a Sus Majestades los Reyes de España tras su visita a la ciudad autónoma.

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Esta visita real ha estado marcada por diversas actividades que destacan la importancia de Ceuta en el marco nacional y la relación con la Casa Real.

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El evento refleja el compromiso y la cercanía del Gobierno de Ceuta con la Monarquía y su papel en la representación del Estado español.