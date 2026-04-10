La repetición del juicio por el asesinato de María de los Ángeles Lozano ha vivido este jueves una jornada clave con la reconstrucción de los instantes posteriores al disparo. El testimonio del primer policía que entró en la vivienda, reproducido mediante una grabación de la fase de instrucción ante la imposibilidad del agente de acudir por motivos médicos, ha arrojado luz sobre el comportamiento del acusado, el policía local Alonso G., en la escena del crimen.

«La he matado»: Las palabras del acusado ante el cuerpo

Según el testimonio grabado del agente que llegó en primer lugar aquel 16 de marzo de 2022, el procesado se encontraba junto a la víctima mientras ella agonizaba. El policía relató cómo tuvo que tomar el relevo de Alonso para taponar la herida de Mari Ángeles. Durante esos minutos de tensión, el acusado solo repetía dos frases: «¿Qué te he hecho, después de 20 años?» y «¿La he matado?».

Este testimonio ha sido respaldado por otros dos policías locales que entraron en la vivienda poco después. Los agentes describieron una escena de caos donde el arma reglamentaria fue hallada bajo la cama, junto a un casquillo, la funda y restos de sangre, después de que los actuantes insistieran en localizarla.

Indiferencia ante la muerte y una mirada «iracunda»

Uno de los momentos más impactantes de la sesión fue la declaración del agente de la Policía Nacional que procedió a la detención. Según su relato, cuando los servicios sanitarios confirmaron que Mari Ángeles había fallecido tras intentar una reanimación en el salón, el acusado mostró una actitud de absoluta frialdad: «Miró y ni se enteró», explicó el funcionario, describiendo un gesto de indiferencia que ha calificado como «exhaustivo y convincente».

Mientras el sospechoso pedía en el baño que le permitieran lavarse las manos y le dieran ropa limpia, su hija era sacada del domicilio con la cabeza tapada para evitar que viera el cadáver de su madre. Fue en ese momento cuando varios agentes escucharon a la joven gritarle a su padre: «¡Hijo de puta, has matado a mi madre!».

El testimonio de la hija: un intento de remate

Los agentes de la Unidad de Familia y de la Mujer (UFAM) que se entrevistaron con la hija de la víctima reforzaron la versión que la joven ofreció en sala el pasado martes. Según los informes policiales:

El crimen se desencadenó por una discusión sobre una cita médica mientras la víctima buscaba nerviosa en la basura entre insultos del acusado.

La hija intentó interponerse rogándole a su padre que no disparara, diciéndole que «los necesitaba a los dos».

Tras el primer disparo, el acusado intentó presuntamente «rematar» a Mari Ángeles. El segundo proyectil impactó en la encimera de la cocina porque la joven se abalanzó sobre él.

El policía nacional confirmó que la menor relató cómo su padre la encañonó y la amenazó: «Apártate, que te voy a hacer daño a ti también».

El magistrado-presidente, Luis de Diego Alegre, ha señalado que esta sesión ha comenzado con «sorpresas», incluyendo la denuncia de la defensa sobre un oficio policial supuestamente manipulado, lo que añade aún más tensión a un proceso que busca esclarecer un crimen que ya en 2025 se saldó con una condena de 35 años y medio de prisión para el acusado.