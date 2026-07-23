Si hoy no quieres complicarte, aquí tienes una guía rápida con lo más interesante de la parrilla de jueves 23 de julio de 2026. Hemos repasado cadena por cadena y seleccionado algunos programas “imprescindibles” según el plan que te apetezca: informarte, reír, o dejarte llevar por una buena película.

La 1

20:25 — Aqui la tierra

— Aqui la tierra 20:55 — Telediario 2

— Telediario 2 21:40 — Teledeporte 2

— Teledeporte 2 21:45 — Viaje al centro de la tele

— Viaje al centro de la tele 22:20 — Viaje al centro de la tele

— Viaje al centro de la tele 22:55 — El perro andaluz by manu sanchez

En La 1, la apuesta clara de la noche está en “Viaje al centro de la tele” (21:45 y 22:20): ideal si te apetece un formato diferente para desconectar sin irte tan lejos del sofá. Y si te gusta el tono más creativo, remata con “El perro andaluz by manu sanchez” (22:55).

La 2

20:05 — Jeopardy

— Jeopardy 21:00 — Trivial Pursuit

— Trivial Pursuit 21:45 — Cifras y letras

— Cifras y letras 22:20 — Perfect Days

Si quieres una noche de concursos y luego buen cine/plan cultural, combina Jeopardy (20:05), Trivial Pursuit (21:00) y Cifras y letras (21:45). Para cerrar, “Perfect Days” (22:20) es de esas opciones que siempre suman.

Antena 3

20:00 — Pasapalabra

— Pasapalabra 21:00 — Antena 3 Noticias 2

— Antena 3 Noticias 2 21:30 — Deportes 2

— Deportes 2 21:35 — Tu tiempo con Roberto Brasero

— Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 — El Hormiguero

— El Hormiguero 23:00 — Padre no hay más que uno, la serie

— Padre no hay más que uno, la serie 23:53 — Padre no hay más que uno, la serie

Aquí hay plan redondo: empieza con el empuje del concurso en “Pasapalabra” (20:00), luego una base informativa con Antena 3 Noticias 2 (21:00) y el toque de entretenimiento con “El Hormiguero” (21:45). Y si te apetece seguir la noche con comedia, “Padre no hay más que uno, la serie” (23:00 y 23:53) es una elección muy sensata.

Cuatro

20:00 — Noticias Cuatro

— Noticias Cuatro 20:45 — El desmarque Cuatro

— El desmarque Cuatro 21:00 — El tiempo

— El tiempo 21:15 — First Dates

— First Dates 21:40 — Horizonte

Para quienes prefieren algo más directo: “First Dates” (21:15) suele ser un plan infalible si quieres entretenimiento ligero, y “Horizonte” (21:40) te cambia el ritmo con un enfoque más de contenido.

Telecinco

20:00 — ¡Allá tú!

— ¡Allá tú! 21:00 — Informativos Telecinco 21:00

— Informativos Telecinco 21:00 21:30 — El desmarque Telecinco

— El desmarque Telecinco 21:40 — El tiempo

— El tiempo 21:45 — First Dates

— First Dates 23:00 — Ella, maldita alma

Si te gusta repetir fórmula porque funciona, tienes “First Dates” (21:45) en Telecinco. Y cuando cae la noche, el giro llega con “Ella, maldita alma” (23:00), un título perfecto si buscas una dosis de intriga para rematar el día.

laSexta

20:00 — laSexta Noticias 20:00

— laSexta Noticias 20:00 21:00 — laSexta Clave

— laSexta Clave 21:20 — laSexta Meteo

— laSexta Meteo 21:25 — laSexta Deportes

— laSexta Deportes 21:30 — El Intermedio Summer Time

— El Intermedio Summer Time 23:00 — Película protagonizada por Kurylenko, Claes Bang y Brian Cox

En laSexta, el combo para disfrutar es claro: primero actualidad y análisis con “laSexta Clave” (21:00), y luego el humor/picardía con “El Intermedio Summer Time” (21:30). Para cerrar fuerte, destaca la película de las 23:00 (protagonizada por Kurylenko, Claes Bang y Brian Cox): es el plan perfecto si te apetece sofá y cine sin pensar demasiado.

Imprescindibles (si quieres ir a tiro fijo)

Antena 3 — 21:45: “El Hormiguero”

laSexta — 23:00: película (Kurylenko, Claes Bang y Brian Cox)

La 1 — 21:45: “Viaje al centro de la tele”

Telecinco — 23:00: “Ella, maldita alma”

Ahora solo queda elegir el mood: entretenido con entrevistas, concurso con familia, o cine para terminar el jueves por todo lo alto. ¡Que la disfrutes!