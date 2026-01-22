La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, no participó este miércoles en la votación del Parlamento Europeo que paraliza temporalmente el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, a pesar de ser una de las firmantes de la resolución y haber celebrado su aprobación en redes sociales.

La resolución detiene la entrada en vigor del pacto y lo remite al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine su compatibilidad con el derecho comunitario, una cuestión que había generado gran interés tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha del hemiciclo. El grupo The Left, al que pertenecen las eurodiputadas de Podemos y una de Sumar, votó mayoritariamente a favor de la iniciativa, que salió adelante con un margen de apenas 10 votos.

Fuentes de Podemos han explicado que la ausencia de Montero se debió a un “error humano” que le habría impedido acceder al Pleno, y subrayaron que la aprobación de la resolución es fruto del trabajo colectivo del grupo.

La exministra se encontraba en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde una hora y media antes había ofrecido declaraciones a los medios para criticar el discurso del Rey Felipe VI. En su intervención, Montero justificó su ausencia en el acto real y expresó su solidaridad con las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), así como su reconocimiento a los servicios de emergencia y sanitarios.

“Quien mejor representa a España son esos y esas trabajadoras públicas, los servicios de emergencias, los bomberos, todas las personas que cuidan lo común y hacen posible la vida, y no una monarquía que nadie ha elegido y que representa, de hecho, todas las cosas que queremos dejar atrás: el machismo, la corrupción, ser heredero de una dictadura o la falta de democracia”, señaló Montero, según recoge Servimedia.

A pesar de no votar, Montero celebró en redes sociales la aprobación de la resolución: “Hoy conseguimos que el Parlamento Europeo paralice Mercosur y lo envíe al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, escribió.