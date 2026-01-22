El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha citado para el próximo martes 27 de enero a los portavoces de los grupos parlamentarios en Les Corts Valencianes a una ronda de reuniones de trabajo con el objetivo de “llegar a acuerdos” desde el “respeto institucional”.

Durante su intervención en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), Pérez Llorca hizo un llamamiento a los partidos para “dejar al margen las discrepancias ideológicas” y subrayó que su intención es recabar aportaciones y propuestas para garantizar la estabilidad y gobernabilidad en la Comunitat Valenciana.

En el escrito enviado a PSPV, Compromís y Vox, el president recordó que durante su investidura, el pasado 27 de noviembre, ofreció diálogo a todos los grupos y reclamó “el máximo consenso posible” sobre los asuntos que afectan a los ciudadanos. La convocatoria tiene como objetivo escuchar mejoras sobre las propuestas presentadas en ese debate y recoger nuevas iniciativas de los grupos parlamentarios.

PSPV y Vox han confirmado su asistencia a la cita, mientras que Compromís ha dejado claro que no acudirá “mientras Carlos Mazón mantenga el acta de diputado”, cuestionando así la normalidad democrática que Pérez Llorca defiende en la convocatoria.

Entre los temas que se esperan sobre la mesa figuran la posible actualización de los presupuestos —prorrogados desde 2025—, la renovación de órganos estatutarios pendientes como el Consell Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes, así como la composición del consejo de administración de À Punt, actualmente sin representación de la oposición.

En su discurso de investidura, Pérez Llorca también recogió algunas propuestas de Vox, aunque enfatizó que las medidas planteadas no son “ni de derechas ni de izquierdas”, sino de “sentido común”.