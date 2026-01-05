

Madrid, 4 de enero de 2026 – Centenares de personas se concentraron este domingo frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid para expresar su rechazo a la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según la Delegación de Gobierno, participaron alrededor de un millar de personas, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) estimó que superaron los 2.000.

Los manifestantes, entre los que se encontraban residentes venezolanos y activistas de distintas causas políticas y sociales, gritaban consignas contra la política exterior de Estados Unidos, como “Yankees de mierda, váyanse al carajo”. La protesta se desarrolló con una fuerte presencia policial para prevenir incidentes, aunque no se registraron altercados graves.

Entre los asistentes estuvieron la líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, la eurodiputada Isa Serra y el secretario general del PCE, Enrique Santiago. Belarra pidió al Gobierno español y a la Comisión Europea que rompan “todas las relaciones con Estados Unidos” y que “aíslen internacionalmente a Donald Trump”, a quien calificó como “el principal terrorista que existe en este momento en el mundo”.

La manifestación en Madrid se replicó en otras ciudades españolas. En las tres capitales vascas, en Pamplona, León y Logroño, cientos de personas se reunieron para denunciar lo que consideran “agresiones imperialistas” y violaciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos. En algunas localidades, como Logroño, surgieron tensiones entre manifestantes que apoyaban a Maduro y ciudadanos que celebraban su detención, aunque la intervención policial evitó enfrentamientos mayores.

Los participantes reclamaron el fin de las intervenciones militares estadounidenses y denunciaron lo que consideran “una escalada bélica en América Latina”, subrayando la importancia de respetar la soberanía de los pueblos latinoamericanos.