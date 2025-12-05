La vicepresidenta se refiere a los casos de Paco Salazar y Antonio Navarro, reconociendo que el partido debe mejorar los protocolos internos para evitar que las víctimas se sientan «indefensas» y «dar más acompañamiento».

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha admitido que los tiempos de respuesta del partido ante denuncias internas por acoso sexual, como los que afectan a los exdirigentes Paco Salazar y Antonio Navarro, son «excesivamente largos» y deben ser corregidos.

Durante un acto con motivo del 4D, Montero afirmó que es necesario «acelerar» los procedimientos y dar «más acompañamiento» a las denunciantes, reconociendo que la dilación impacta en la credibilidad del partido.

«Algo tan íntimo y en ocasiones tan humillante como las cuestiones que se han sabido requiere de mayor celeridad y mayor acompañamiento a las víctimas», ha reconocido, asegurando que «tomamos nota».

Expediente paralizado en Torremolinos

Las declaraciones de la vicepresidenta se producen en un momento de fuerte tensión interna, especialmente por el caso del líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, denunciado por acoso sexual ante la Fiscalía de Málaga por una militante.

Fuentes del partido señalan que el expediente interno abierto por esta denuncia, presentada en Ferraz el 8 de junio y reiterada en octubre, lleva meses paralizado. La mujer acudió a la Fiscalía ante la falta de respuesta del partido.

Aunque Montero defendió que el partido ha seguido los pasos de contactar y citar a las partes, admitió que «los tiempos son excesivamente largos».

Llamamiento a la fiscalía

Sobre el caso de Navarro, Montero manifestó su esperanza de que no solo termine el proceso interno, sino también que la Fiscalía «pueda obtener toda la información que permita llegar hasta el final».

La vicepresidenta concluyó haciendo una autocrítica sobre los procedimientos: «Tenemos que mejorar los procedimientos para que sean más ágiles y, sobre todo, para que permitan que la víctima se sienta acompañada durante todo este proceso».