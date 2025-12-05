

El exjefe de la Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal, advirtió sobre un presunto sistema digital utilizado por el gobierno chavista para influir en procesos electorales a nivel internacional.

En una carta dirigida al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, Carvajal aseguró que la empresa de recuento electrónico de votos Smartmatic podría funcionar como un instrumento para garantizar el control político del régimen venezolano, según medios locales.

El exfuncionario, conocido por sus fuertes declaraciones contra el chavismo tras desertar, detalló que este sistema permitiría manipular resultados electorales y consolidar la influencia del gobierno venezolano más allá de sus fronteras.

Las afirmaciones de Carvajal se suman a la preocupación internacional sobre la seguridad y transparencia en los procesos de votación electrónica, aunque expertos destacan que se requieren investigaciones independientes para verificar estas denuncias.