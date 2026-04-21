La candidata socialista a la Junta de Andalucía comparece en la comisión de investigación de la SEPI bajo protesta, mientras un senador popular admite implícitamente la motivación electoral de la cita.

La precampaña andaluza ha vivido este lunes uno de sus episodios más tensos, pero lejos del Guadalquivir. La exvicepresidenta y candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha comparecido en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI, en una sesión marcada por el choque frontal entre el Gobierno y la mayoría absoluta del Partido Popular.

«Me traen porque soy la candidata»

Montero no ha ahorrado calificativos al inicio de su intervención, acusando al PP de realizar un «uso torticero» de las instituciones. Según la ministra, su citación en plena precampaña no responde a un interés por la transparencia administrativa, sino a una estrategia diseñada en Génova para «sacarla de Andalucía» y desgastar su imagen pública ante la cita con las urnas del 17 de mayo.

«Hoy mi presencia aquí no se debe a esta investigación; se debe a que soy la candidata del PSOE a la Junta y no quieren que hable de los problemas reales de los andaluces», afirmó Montero, quien pidió amparo a la Mesa de la comisión ante lo que consideró preguntas ajenas al objeto de la comparecencia.

El desliz de un senador popular

Aunque el PP ha intentado durante semanas desvincular la citación del calendario electoral, un desliz dialéctico del senador popular Salvador de Foronda ha desbaratado esa narrativa oficial. Durante un rifirrafe con el portavoz socialista, Foronda espetó: «¿Qué prefieren ustedes, que los ciudadanos vayan a votar sin conocer la información?».

Esta frase ha sido interpretada por el entorno de Montero como la confirmación de que el Senado está siendo utilizado como un arma de campaña. Por el contrario, el senador Gerardo Campos insistió en que Montero comparecía por sus «obligaciones como exministra» y remachó con dureza: «Está aquí para responder por una gestión que los ciudadanos deben conocer, sea usted candidata o sea algo que no va a ser nunca: presidenta de la Junta».

La batalla legal y el fondo del caso

La comparecencia se produce después de que la Junta Electoral Central (JEC) rechazara la denuncia del PSOE, que solicitaba la suspensión de la cita por vulnerar el principio de neutralidad. La comisión investiga presuntas irregularidades en el rescate de empresas públicas, un caso que se encuentra bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional, motivo por el cual Montero eludió responder a varios detalles técnicos, escudándose en la confidencialidad judicial.

Con esta sesión, el PP consigue mantener el foco mediático sobre la gestión económica de Montero, mientras el PSOE intenta capitalizar el «ataque» institucional para movilizar a su electorado frente a lo que tildan de «juego sucio» parlamentario.