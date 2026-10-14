El fuego se originó en la calle de Portbou y obligó a cortar el tráfico en la calle de Sants durante las labores de extinción

Un hombre de 95 años ha perdido la vida este martes, 13 de octubre, como consecuencia de un incendio declarado en el interior de su piso, ubicado en el barrio de Sants-Badal, dentro del distrito de Sants-Montjuïc en Barcelona. El suceso se desencadenó pasadas las 18.00 horas en un inmueble del número 2-4 de la calle de Portbou, en su intersección con la calle de Sants y frente a la estación de metro de Badal (Línea 5). A pesar de la rápida intervención de los equipos de extinción, que lograron sofocar las llamas en aproximadamente media hora, los efectivos de emergencia localizaron el cuerpo sin vida de la víctima en el interior de la vivienda, sin que los sanitarios pudieran hacer nada para salvarle la vida.

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Las llamas salieron por el balcón y la humareda se extendió a barrios colindantes

El virulento fuego se propagó con rapidez por el interior del piso, hasta el punto de que las llamas llegaron a salir hacia el exterior a través del balcón de la vivienda. La intensidad del incendio generó una densa columna de humo que cubrió la zona adyacente y propagó un fuerte olor a quemado que alcanzó barrios próximos, entre ellos el de Les Corts.

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Ante la magnitud del suceso, se desplegó en el lugar un amplio operativo de emergencia compuesto por ocho dotaciones de los Bombers de Barcelona, efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona y agentes de los Mossos d’Esquadra. Asimismo, se desplazaron hasta el punto del siniestro diversas ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), cuyos profesionales sanitarios certificaron el fallecimiento del anciano tras acceder al inmueble una vez sofocado el fuego.

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Investigación de los Mossos d’Esquadra y activación de la atención social

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación oficial para esclarecer las causas del origen del incendio, que por el momento se desconocen. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona procedió a la activación de los protocolos de soporte asistencial a través del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), con el objetivo de prestar atención psicológica y acompañamiento a los familiares de la víctima mortal.

El despliegue de los servicios de emergencia obligó a cortar de forma temporal la circulación en la calle de Sants. Esta medida se produjo en una franja horaria de gran afluencia de tráfico rodado y peatones, coincidiendo con la salida del trabajo, lo que generó una elevada expectación entre los vecinos y transeúntes que se encontraban en las inmediaciones de la estación de metro de Badal.