Un agente de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional sufrió una brutal agresión el lunes por la noche durante una intervención en la acampada de la Puerta del Sol, en Madrid. El sindicato policial JUPOL ha denunciado que el agente fue golpeado mientras se encontraba en el suelo.

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Según JUPOL, varios policías fueron agredidos en el dispositivo, y uno de ellos recibió golpes cuando ya estaba en el suelo. El sindicato considera que estos hechos son de «extrema gravedad», ya que ponen en peligro la integridad física de los agentes y la seguridad ciudadana.

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Acusaciones contra el delegado del Gobierno

La situación se desencadenó cuando un agente observó algo extraño dentro de la acampada y, al intentar acercarse, fue increpado por varios individuos. Un grupo de acampados rodeó al agente, lo que provocó la llegada de más policías y los incidentes posteriores.

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JUPOL ha responsabilizado al delegado del Gobierno en Madrid de permitir la acampada sin proporcionar instrucciones operativas claras ni información suficiente a los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la UPR. Según el sindicato, los agentes trabajaron «totalmente a ciegas», sin los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación.

Exigencias de medidas y responsabilidades

El sindicato considera inadmisible que los policías intervengan en escenarios de riesgo sin una planificación adecuada y sin garantías de seguridad. Tras lo sucedido, JUPOL ha reclamado la adopción inmediata de medidas y la depuración de responsabilidades por la gestión del dispositivo policial.

«¡Basta de dejar a los pies de los caballos a los policías!», ha manifestado el sindicato, insistiendo en que la seguridad de los funcionarios policiales no debe quedar supeditada a la improvisación ni a decisiones políticas. JUPOL sostiene que quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad pública deben proporcionar a los agentes los medios, la información y el respaldo necesarios para desempeñar sus funciones sin exponerse a riesgos evitables.

Por último, JUPOL ha expresado su apoyo a los agentes de la UPR que participaron en la intervención, reiterando su exigencia de proteger la integridad de los miembros de la Policía Nacional. La denuncia reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en las que trabajan los agentes durante dispositivos de orden público y la responsabilidad de las autoridades en su planificación.