El Departamento de Policía del condado de Cobb investiga las causas del suceso, en el que otros visitantes resultaron heridos tras precipitarse la víctima desde la atracción e impactar repetidamente contra su estructura.

Una persona ha perdido la vida y varias han resultado heridas de diversa consideración en un trágico accidente registrado en un parque de atracciones de la cadena Six Flags, ubicado en el estado de Georgia (Estados Unidos). El incidente se produjo cuando la víctima se precipitó desde una montaña rusa que se encontraba en pleno funcionamiento, sin que por el momento se hayan determinado las causas que provocaron el fallo o la caída.

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El Departamento de Policía del condado de Cobb confirmó de forma oficial el deceso de la víctima. No obstante, las autoridades policiales han optado por mantener la reserva y no precisar más información relativa a la gravedad o el alcance de las lesiones sufridas por el resto de las personas afectadas, según informó la cadena de televisión local WXIA, filial de la red NBC. La citada emisora recogió el testimonio de diversos testigos presenciales, quienes relataron cómo vieron a la víctima caer desde la montaña rusa e impactar hasta en tres ocasiones contra distintas partes de la estructura de la atracción antes de precipitarse contra el suelo.

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Investigación de la Unidad de Delitos Graves y respuesta de la compañía

A raíz del suceso, un amplio despliegue de agentes de la Policía del condado de Cobb se personó de urgencia en el recinto recreativo. Junto a los efectivos de seguridad, acudieron a las instalaciones detectives pertenecientes a la Unidad de Delitos Graves del cuerpo policial, quienes han asumido las pesquisas con el fin de esclarecer minuciosamente las circunstancias e hipótesis que rodearon al trágico incidente, según detalló la cadena ABC.

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Por su parte, la empresa propietaria del recinto, Six Flags Entertainment Corp., hizo público un comunicado oficial en el que manifiesta su entera disposición para colaborar con las fuerzas de seguridad estatales y locales. «Estamos colaborando plenamente con las autoridades mientras completan su investigación», aseveró un portavoz de la entidad en el escrito difundido a los medios.

En la misma nota, la compañía expresó su pesar por lo acontecido en sus instalaciones: «Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido hoy a un visitante en nuestro parque». De igual modo, la firma indicó que está «brindando apoyo a los visitantes y miembros del equipo afectados» y transmitió sus «más sinceras condolencias a la familia, los amigos y los seres queridos del visitante». Asimismo, los responsables precisaron que tanto su personal interno como las autoridades locales reaccionaron de forma inmediata tras el suceso.

Cierre de atracciones similares y antecedentes judiciales de la empresa

Como medida preventiva tras la muerte registrada en sus instalaciones de Georgia, la cadena de parques de atracciones anunció el cierre temporal de atracciones de características similares en el resto de sus complejos de ocio. El parque donde ha tenido lugar el mortal accidente se encuentra ubicado a unas 12 millas (aproximadamente 19 kilómetros) al oeste de la ciudad de Atlanta. La corporación matriz, Six Flags Entertainment Corp., se posiciona en el sector del ocio como la mayor propietaria de parques temáticos regionales dentro del territorio de los Estados Unidos.

Este grave incidente tiene lugar pocas semanas después de que la propia empresa anunciara el cierre definitivo de la montaña rusa X2, situada en su reconocido parque Magic Mountain en Valencia (California). Coincidiendo con dicha clausura, el despacho de abogados Dordick Law Corp. hizo público que tres de sus clientes habían interpuesto una demanda judicial contra Six Flags tras haber sufrido, presuntamente, lesiones cerebrales de carácter catastrófico como consecuencia de los trayectos en la mencionada atracción X2.

El citado bufete legal señaló que representa a más de 100 clientes que alegan haber padecido daños físicos y lesiones en las instalaciones de la empresa. Frente a estas acusaciones, Six Flags sostuvo en su defensa que la montaña rusa X2 había superado con éxito numerosas pruebas e inspecciones de seguridad antes de su clausura definitiva.