El deportivo de lujo, con matrícula portuguesa, protagonizó complicadas maniobras en la intersección de la calle Bamberg con Argote de Molina al acceder a una zona de tránsito restringido

Un vehículo de alta gama de la firma Ferrari, de color rojo brillante y con matrícula de Portugal, ha protagonizado un incidente en pleno centro histórico de Sevilla tras quedar atrapado debido a las reducidas dimensiones de las vías de la zona. El automóvil de lujo encontró serias dificultades para maniobrar y completar los giros en el entramado urbano del casco antiguo hispalense, una zona donde la circulación motorizada se encuentra limitada por la normativa municipal. La escena requirió la intervención directa de varios transeúntes, quienes tuvieron que guiar e indicar los movimientos al conductor para evitar que la carrocería del deportivo sufriera daños o roces contra los muros de los edificios históricos de la zona.

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Dificultades para maniobrar en la esquina de la calle Bamberg con Argote de Molina

Las complicaciones del deportivo comenzaron en el momento en que su conductor intentó realizar un giro hacia la izquierda en la calle Bamberg, justamente en la esquina con la calle Argote de Molina. La escasa amplitud del trazado de estas vías históricas impidió que el vehículo pudiera completar la maniobra de manera fluida, lo que obligó al piloto a realizar repetidas maniobras en un espacio de extremada estrechez.

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La situación captó de inmediato la atención de los transeúntes que transitaban por el enclave en ese momento. Ante el riesgo inminente de que el vehículo impactase contra las fachadas colindantes, uno de los peatones presentes optó por colaborar activamente desde el exterior, ofreciendo instrucciones de guiado al conductor para ayudarle a encajar el radio de giro sin deteriorar la carrocería del automóvil.

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El suceso fue grabado y compartido a través de las redes sociales por un usuario que atestiguó la escena, desencadenando una serie de dudas y valoraciones sobre las causas que llevaron al automovilista a adentrarse en la red peatonal del centro hispalense. El autor de la publicación cuestionó si se trataba de un coche de alquiler y reflexionó sobre la idoneidad de circular con un deportivo valorado en 250.000 euros por las calles del casco antiguo sevillano.

Acceso restringido, reacciones ciudadanas y posibles sanciones por la normativa de ZBE

La presencia del Ferrari en las inmediaciones de Argote de Molina ha generado debate entre los ciudadanos y usuarios de las redes sociales, quienes han cuestionado la entrada de este tipo de vehículos en el centro de la capital andaluza. Varios vecinos han recordado que el casco histórico no es un espacio adecuado para la circulación de automóviles de grandes dimensiones, señalando que en determinados tramos apenas existe anchura suficiente para que transiten dos motocicletas en paralelo, mientras que otros han atribuido la acción a una imprudencia por parte del conductor.

El tránsito de vehículos a motor por el casco histórico de Sevilla está restringido con carácter general. El acceso únicamente está permitido a los residentes, titulares o usuarios de plazas de garaje situadas en el perímetro, vehículos de servicios públicos, transporte de mercancías o aquellos destinados a la recogida de personas con movilidad reducida.

Por este motivo, además de los problemas técnicos para maniobrar y salir de la zona, el conductor del deportivo podría enfrentarse a una sanción económica por haber accedido sin la debida autorización a un perímetro regulado. Esta regulación se enmarca dentro del plan para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una medida orientada a controlar la circulación de vehículos, regular el uso del espacio urbano y reducir los niveles de contaminación en el centro de la ciudad.