La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este martes, 19 de mayo, para acoger una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la Feria de San Isidro 2026. El ciclo madrileño, considerado uno de los acontecimientos más importantes del país y motivo de fiesta en la capital durante todo el mes, continúa el desarrollo de su programación oficial en el emblemático ruedo. En esta ocasión, el festejo programado para la jornada de hoy reúne a dos nombres que combinan legado y promesa, quienes asumirán la responsabilidad de lidiar un encierro de la ganadería de Fuente Ymbro ante una expectación que prevé congregar a más de 23.000 espectadores en los tendidos de la monumental.

El festejo de este martes 19 de mayo se encuadra dentro del abono de San Isidro 2026, una feria taurina que se lleva a cabo en la capital de España desde el pasado 8 de mayo y que se prolongará hasta el próximo 14 de junio. Durante este período de actividad en la comunidad madrileña, el calendario oficial contempla la celebración de un total de 28 festejos, los cuales se desglosan de forma exacta en 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores. Los cálculos de la organización estiman que durante los meses de mayo y junio cerca de medio millón de personas se sumarán a este ciclo de Las Ventas, el cual ya ha colgado el cartel de «no hay billetes» para varias de las categorías principales, como ya ocurrió previamente en las taquillas de los días 8 y 9 de mayo.

El cartel definitivo para la tarde de hoy estará compuesto por los novilleros Mario Vilau y Julio Norte. Ambos diestros se encargarán de medir el pulso de la afición madrileña en una tarde que el sector califica como prometedora, emulando la expectación vivida el pasado domingo con la presencia en el ruedo de Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián. Las reses designadas para la ocasión corresponden a la ganadería de Fuente Ymbro, cuyos novillos serán lidiados a partir de las 19:00 horas, el horario habitual estipulado para las corridas de abono durante estas semanas centrales del ciclo en la capital.

Para aquellos aficionados que deseen asistir en directo a las gradas de la monumental de Madrid, la empresa gestora mantiene a disposición del público entradas cuyos precios oscilan desde los 30 euros, correspondientes a las localidades más baratas del recinto, hasta los 97 euros fijados para los puestos más privilegiados del graderío, siempre condicionado a la disponibilidad del papel en las taquillas oficiales.

Por otra parte, la programación del abono continuará de manera ininterrumpida durante las próximas jornadas de la semana en la plaza madrileña con las siguientes combinaciones de ganaderías y toreros oficiales:

Miércoles 20 de mayo: Toros de la ganadería de Saltillo para los diestros José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla.

Jueves 21 de mayo: Toros de la ganadería de Puerto de San Lorenzo para la terna compuesta por José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Viernes 22 de mayo: Toros de la ganadería de Victoriano del Río para los matadores Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo.

Sábado 23 de mayo: Toros de la ganadería de Sánchez y Sánchez para los rejoneadores Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Domingo 24 de mayo: Toros de la ganadería de Alcurrucén para los espadas Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández.

Para los espectadores que no puedan seguir el espectáculo taurino en primera fila desde los tendidos del coso, la retransmisión televisiva y online en directo del evento de este martes estará garantizada. La emisión íntegra del festejo correrá a cargo de TLMad, la plataforma de Telemadrid encargada de la cobertura de la Feria de San Isidro durante este año 2026. Los usuarios podrán acceder a las imágenes en vivo del espectáculo a través de sus canales de televisión tradicionales y de sus aplicaciones móviles oficiales. Asimismo, el sistema de difusión de la plataforma autonómica permitirá visionar cada una de las corridas bajo demanda durante un período de siete días posteriores a la fecha de su emisión original.