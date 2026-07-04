Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la nueva edición de la Lotería Nacional correspondiente al sábado 4 de julio de 2026. El sorteo ha sido gestionado por la entidad citada y los resultados oficiales han sido publicados por la misma. A continuación se detallan los números y categorías de premios comunicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Combinación premiada — Lotería Nacional, sorteo sábado 4 de julio de 2026

Primer premio: 2000000

Reintegros (décimo): 0, 4, 8 — Premio: 2000

Escrutinio y categorías de premios de Lotería Nacional

Se ha consignado como primer premio la cifra indicada en el apartado anterior. No se ha registrado información relativa al segundo premio en los datos recibidos y, por tanto, dicha categoría se omite en este resumen.

Primer premio: 2000000 (dato oficial publicado por SELAE).

Reintegros: décimos con terminaciones 0, 4 y 8. Premio asociado: 2000 (dato oficial).

Las demás categorías y districuiones de premios se ajustarán a lo establecido en la normativa y en las comunicaciones oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

El formato de la Lotería Nacional se basa en billetes divididos en décimos, constituido cada número por cinco cifras y complementado por series. Los sorteos se celebran con carácter ordinario los jueves y los sábados; los jueves se conceden premios de cuantía menor y los sábados se asignan premios de mayor entidad conforme a las bases del sorteo. El comprador adquiere décimos o participaciones conforme a la oferta comercial vigente y el coste se determinará por la emisión correspondiente y las series puestas en circulación.

Los premios caducan a los 3 meses desde el día siguiente al sorteo; se recomienda la consulta de las normas oficiales para plazos y condiciones.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los procedimientos para el cobro de premios se regirán por las instrucciones publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y por la normativa fiscal aplicable. Se recuerda que el plazo para la presentación y cobro de billetes premiados es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo. Asimismo, se estará a lo dispuesto respecto al umbral exento y a las retenciones establecidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos de la Lotería Nacional son gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el ámbito de otras loterías gestionadas por operadores diferentes, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se aplican reglamentaciones y calendarios independientes. La periodicidad ordinaria de la Lotería Nacional incluye tiradas semanales los jueves y sábados, con calendarios especiales fuera de la programación habitual.

Verificación oficial

Los resultados han sido recogidos de la comunicación oficial emitida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para verificación y trámites se remite a la fuente originaria.

este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)