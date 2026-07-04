Se informa que, con datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se ha celebrado la nueva edición de los sorteos correspondientes al sábado 4 de julio de 2026. La información consignada en este texto procede exclusivamente de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se reproduce con carácter informativo.

Los resultados comunicados por la entidad organizadora han sido publicados tras la finalización de los sorteos de la jornada. Se recuerda que estos sorteos son independientes de los gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que las comprobaciones oficiales se realizarán en los canales señalados por la ONCE.

Combinación y números premiados

Super 11: 01, 08, 10, 17, 25, 30, 32, 36, 43, 44, 47, 48, 52, 60, 62, 74, 80, 81, 83, 85 · Premio Último sorteo del día (14:00).

Triplex de la ONCE: 704 · Premio Último sorteo del día (14:00).

Super 11

Se informa que la combinación indicada corresponde al sorteo Super 11 del sábado 4 de julio de 2026. Los premios asociados pueden ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje se establece en tres meses (90 días naturales) desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

Se indica que el número 704 ha sido extraído en el Triplex de la ONCE como premio del último sorteo del día (14:00). La verificación de los boletos se podrá efectuar en los canales oficiales de la ONCE y en los puntos de venta autorizados dentro del plazo de canje señalado.

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se expone que el escrutinio de los sorteos corresponde a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y que las categorías de premios son las establecidas por la normativa interna del operador. Para la determinación de percepciones y cuantías será obligatoria la consulta de las listas oficiales emitidas por la ONCE.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la mecánica y las modalidades de apuesta se rigen por las reglas publicadas por la ONCE para cada producto. El coste del boleto y las modalidades disponibles se encuentran descritos en los canales informativos oficiales del organizador y en los puntos de venta autorizados.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que el cobro de premios se realizará conforme a los procedimientos administrativos definidos por la ONCE y las entidades colaboradoras. El plazo para presentar y canjear los boletos es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo (tres meses). Las percepciones estarán sujetas a las retenciones y obligaciones fiscales aplicables; se aplicará el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria y se deberán aportar los documentos que se requieran para la tramitación.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se precisa que la ONCE organiza sorteos de forma periódica según su calendario oficial. Estos sorteos son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se distinguen de los productos explotados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Verificación oficial

Se indica que la comprobación definitiva de los resultados debe realizarse en los canales oficiales de la ONCE. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)