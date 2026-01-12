La mesa de diálogo social retoma sus reuniones esta semana con el objetivo de fijar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, busca un acuerdo que eleve la cuantía un 3,1%, situándola en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Pese a la intención del Gobierno de lograr un pacto tripartito, la CEOE mantiene sus «líneas rojas», mientras que los sindicatos consideran la propuesta insuficiente pero abierta a negociación.

Las cifras sobre la mesa

La brecha entre las partes sigue siendo considerable, con propuestas que varían significativamente:

• Ministerio de Trabajo: 1.221 € (subida del 3,1%, +37 € al mes). La propuesta incluye mantener el SMI exento de IRPF.

• Sindicatos (CC.OO. y UGT): Reclaman una subida de hasta el 7,5%, argumentando la necesidad de compensar el coste de la vida.

• Patronal (CEOE): Ofrece un 1,5% (hasta los 1.202 €) supeditado a condiciones estrictas sobre la contratación pública.

Las «líneas rojas» de la patronal

La CEOE ha condicionado su firma a dos peticiones históricas que, por ahora, no cuentan con el respaldo total del Ejecutivo:

1. Indexación de contratos públicos: Flexibilizar la Ley de Desindexación para que las empresas contratistas del Estado puedan repercutir la subida del SMI en los precios de las licitaciones. El Ministerio de Hacienda (María Jesús Montero) se mantiene, por el momento, contrario a esta medida.

2. Reglas de absorción y compensación: Los empresarios exigen paralizar la reforma con la que Díaz pretende impedir que los pluses y complementos «absorban» la subida del SMI, dejando el incremento neto en las nóminas.

Carácter retroactivo y próximos pasos

Independientemente de cuándo se alcance el acuerdo y se apruebe en el Consejo de Ministros, la subida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

• Impacto: Se estima que esta medida beneficiará directamente a unos 2,5 millones de trabajadores, especialmente en sectores como la agricultura y los servicios.

• Estrategia de Trabajo: El Ministerio planea tramitar la subida del SMI y la reforma de los complementos por separado, pero dentro de un mismo marco temporal, para cumplir con la directiva europea de salarios mínimos.