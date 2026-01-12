El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán baja hoy, lunes 12 de enero de 2026, el telón de la primera vuelta de LaLiga EA Sports. Sevilla y Celta de Vigo se miden en un duelo de necesidades opuestas: los locales buscan aire para alejarse del descenso, mientras que los gallegos quieren consolidarse en la zona noble de la tabla.

Horario y canales de televisión

El partido comenzará a las 21:00 horas (CET). Estas son las opciones para seguirlo en España:

• Televisión: Se emitirá en directo a través del canal M+ LaLiga TV (dial 54 de Movistar y 110 de Orange).

• Locales públicos: También disponible en LaLiga TV Bar para hostelería.

• Online: A través de las aplicaciones de Movistar+ y Orange TV para abonados.

Así llegan los equipos

Las dinámicas de ambos conjuntos son muy distintas al cierre de esta primera parte del campeonato:

• Sevilla FC (14º con 20 puntos): El equipo de Matías Almeyda llega tocado tras las derrotas ante Levante y Real Madrid. La gran duda de última hora es Alexis Sánchez, que arrastra una contusión. Los hispalenses necesitan la victoria para no verse acechados por el Valencia, que marca la zona de descenso.

• Celta de Vigo (7º con 26 puntos): Bajo el mando de Claudio Giráldez, el Celta es una de las revelaciones de la temporada. Viene de golear al Valencia (4-1) y de ganar al Real Madrid recientemente. Recuperan para este choque a Carl Starfelt en defensa y cuentan con el gran estado de forma de Borja Iglesias y Iago Aspas.

Alineaciones probables

Sevilla FC:

Odisseas Vlachodimos; Carmona, Kike Salas, Oso, Juanlu; Gudelj, Agoumé, Sambi Lokonga; Peque, Lukebakio e Isaac Romero.

Celta de Vigo:

Vicente Guaita; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Fran Beltrán, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez; Iago Aspas, Williot Swedberg y Borja Iglesias.

