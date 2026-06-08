Las salas de cine preparan una cartelera estival con grandes producciones de directores como Nolan, Sorogoyen y Scott, junto a esperados retornos de franquicias como ‘Toy Story’ y el universo de DC

A falta de dos semanas para el inicio del periodo estival, las salas de cine internacionales prevén una campaña de gran afluencia ante el debut de los títulos principales del verano 2026. Los próximos meses albergarán lanzamientos que aspiran a marcar hitos de recaudación en un calendario cinematográfico donde destaca ‘La odisea’ de Christopher Nolan como uno de los referentes principales. A continuación, se detallan los 10 largometrajes esenciales que se incorporarán a la cartelera durante la temporada veraniega.

Los estrenos cinematográficos del mes de junio

La actividad en los cines se iniciará de forma destacada el 17 de junio con el estreno de ‘Toy Story 5’. Siete años después de la entrega previa, Pixar retoma la franquicia de animación para situar a Woody y al resto de personajes ante el entorno de las pantallas digitales, en una producción de relevancia para la propiedad intelectual de la compañía.

Posteriormente, el 26 de junio, coincidirán dos propuestas de géneros diferentes en las pantallas:

‘Supergirl’ : Se trata de la segunda película del DCU (Detective Comics Universe) desarrollado por James Gunn y Peter Safran para Warner Bros. Tras su aparición en ‘Superman’ (2025), Milly Alcock encarna a Kara Zor-El en una aventura espacial que expone las diferencias con su primo, el Hombre de Acero, bajo las influencias de la saga ‘Guardianes de la Galaxia’ dirigida por Gunn.

: Se trata de la segunda película del DCU (Detective Comics Universe) desarrollado por James Gunn y Peter Safran para Warner Bros. Tras su aparición en ‘Superman’ (2025), Milly Alcock encarna a Kara Zor-El en una aventura espacial que expone las diferencias con su primo, el Hombre de Acero, bajo las influencias de la saga ‘Guardianes de la Galaxia’ dirigida por Gunn. ‘Obsession’: Cinta dirigida por Curry Barker que se posiciona entre las novedades de terror del verano junto a proyectos como ‘Backrooms’. La trama, protagonizada por Inde Navarrette, aborda un deseo romántico que se transforma en una obsesión a raíz de un hechizo.

Las producciones principales de julio

El mes de julio concentrará varias de las apuestas con mayor potencial comercial del año. El drama histórico ‘La muerte de Robin Hood’ llegará a las salas el 3 de julio bajo la producción de A24 y la dirección de Michael Sarnoski, responsable de títulos como ‘Pig’ (2021) y ‘Un lugar tranquilo: Día 1’ (2024). Hugh Jackman encabeza un reparto que incluye a Jodie Comer y Bill Skarsgård para ofrecer una visión realista y arrepentida del mítico personaje.

El 📅 8 de julio será el turno de ‘Vaiana’, la adaptación en formato live action del clásico de Disney estrenado originalmente hace una década. La producción cuenta con la participación de Dwayne Johnson en el papel de Maui, personaje al que ya prestó su voz en las dos versiones de animación previas.

La segunda mitad de julio acogerá los dos lanzamientos más competitivos en el terreno económico:

‘La odisea’ (17 de julio): La nueva obra de Christopher Nolan se presenta como una ambiciosa adaptación de la obra de Homero. A pesar de la controversia generada por su proceso de selección de reparto, el filme destaca técnicamente por ser la primera película de la historia filmada en su totalidad con cámaras IMAX.

(17 de julio): La nueva obra de Christopher Nolan se presenta como una ambiciosa adaptación de la obra de Homero. A pesar de la controversia generada por su proceso de selección de reparto, el filme destaca técnicamente por ser la primera película de la historia filmada en su totalidad con cámaras IMAX. ‘Spider-Man: Brand New Day’ (31 de julio): Tom Holland compagina su labor en la gran pantalla —donde también interpreta a Telémaco en la citada producción de Nolan— con el regreso al papel del héroe de Nueva York. En esta ocasión, el personaje afronta su situación sin apoyos mientras experimenta una mutación física.

Los lanzamientos que cerrarán el verano en agosto

La cartelera de agosto mantendrá el ritmo de novedades con propuestas de ciencia ficción, drama y suspense. El 14 de agosto se estrenará ‘El final de Oak Street’, un largometraje que narra cómo un fenómeno cósmico desplaza a un barrio suburbano y a sus habitantes hacia un entorno hostil, obligando a la familia Platt a cooperar para garantizar su supervivencia.

Finalmente, el 26 de agosto cerrará la temporada con un doble estreno: