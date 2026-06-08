La plataforma de ‘streaming’ confirma el lanzamiento en septiembre de la primera entrega de esta ambiciosa producción en clave de ‘thriller’ romántico, rodada de forma simultánea junto a su secuela ‘Ébano’

El calendario de lanzamientos audiovisuales para el año 2026 sigue concretando sus citas más destacadas en el panorama nacional. Prime Video ha confirmado oficialmente que ‘Marfil’, la nueva película protagonizada por Ester Expósito, se estrenará en su catálogo el próximo mes de septiembre. Este largometraje supone la primera adaptación cinematográfica de la exitosa dilogía literaria escrita por la autora argentina Mercedes Ron, responsable previa de la popular saga ‘Culpa mía’, cuyos textos también han sido trasladados a las pantallas por la plataforma de Amazon.

Un ambicioso proyecto en clave de ‘thriller’ romántico

Tras consolidar su proyección internacional a raíz de su participación en la serie ‘Élite’ en 2018, Ester Expósito ha desarrollado una trayectoria en la pequeña pantalla y en el cine que incluye intervenciones en producciones como ‘La caza. Monteperdido’ (2019) y ‘Veneno’ (2020), además de protagonizar la cinta de terror ‘Venus’ (2022), dirigida por Jaume Balagueró. Su carrera fuera de España abarca asimismo colaboraciones en proyectos mexicanos y una intervención en el documental biográfico francés centrado en la figura de Brigitte Bardot.

En esta nueva apuesta para el formato doméstico, Expósito encabeza un ambicioso proyecto compuesto por ‘Marfil’ y su continuación, ‘Ébano’. Ambas adaptaciones de las novelas de Mercedes Ron han sido rodadas de manera simultánea bajo la dirección de Óscar Pedraza, realizador de ‘Vivir sin permiso’. El proyecto conjunto se articula como un binomio que combina los códigos del romance y el suspense. La producción corre a cargo de Pokeepsie Films, la compañía cinematográfica liderada por Álex de la Iglesia y Carolina Bang, responsable de títulos como ’30 monedas’ y ‘Perfectos desconocidos’.

Central Park como detonante de la trama principal

El argumento de ‘Marfil’ se adentra en las dinámicas de la atracción prohibida a través del personaje de Marfil Cortés, interpretado por Ester Expósito. La protagonista es una joven perteneciente a una familia de alta posición económica que reside en la ciudad de Nueva York. Su rutina idílica se ve bruscamente interrumpida tras sufrir un secuestro en Central Park, del cual es liberada al poco tiempo sin que medie ninguna explicación aparente sobre los motivos del rapto.

Con el objetivo de garantizar la integridad de su hija tras el suceso, su influyente padre toma la decisión de contratar los servicios de Sebastián Moore, un guardaespaldas de carácter reservado. El estrecho contacto diario propiciará el inicio de una inevitable atracción entre ambos. Mientras que la primera película, ‘Marfil’, focaliza su desarrollo en la convivencia y el progresivo acercamiento de la pareja, la secuela ‘Ébano’ dará un giro definitivo hacia el género del ‘thriller’ puro, introduciendo en la narrativa tramas vinculadas a secretos familiares, organizaciones mafiosas y la lucha por la supervivencia de los protagonistas.

Elenco de reparto y previsiones de estreno en la plataforma

La producción cuenta con una notable selección de actores en su reparto para dar réplica a Ester Expósito. El intérprete Hugo Diego García, conocido por su trabajo en ‘La sustancia’, asume el papel del guardaespaldas Sebastián Moore. Por su parte, Pablo Molinero, actor de ‘La peste’, da vida a Alejandro Cortés, el poderoso progenitor de Marfil. El círculo cercano de la joven se completa con Zoe Bonafonte (‘El 47’) en el rol de una de sus mejores amigas, mientras que el veterano actor Lluís Homar (‘Los abrazos rotos’) encarna a Logan, el máximo responsable de seguridad dentro de la estructura organizativa de la familia Cortés.

Respecto a la disponibilidad en el servicio de ‘streaming’, Prime Video ha fijado la llegada de ‘Marfil’ para septiembre de 2026, si bien la compañía de Amazon todavía no ha detallado el día exacto de su debut. La plataforma también tiene previsto el estreno de ‘Ébano’, la segunda parte que pondrá el broche de cierre a la obra cinematográfica de Mercedes Ron, a lo largo de este mismo año, quedando a la espera de que se concrete su fecha definitiva en el calendario de publicaciones.