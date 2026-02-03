El santoral católico conmemora hoy, 4 de febrero, a figuras que destacan por su capacidad de adaptación cultural y su entrega a la vida comunitaria. Recordamos especialmente a San Juan de Brito, el «Francisco Javier portugués», y a San Gilberto de Sempringham.

San Juan de Brito, mártir (1647-1693)

Juan de Brito fue un jesuita portugués que dedicó su vida a la evangelización de la India. Es uno de los ejemplos más fascinantes de «inculturación» en la historia de las misiones.

Su labor convirtió a miles de personas, incluyendo a un príncipe local. Sin embargo, su éxito despertó la ira de las autoridades religiosas paganas. Martirio: Fue arrestado y ejecutado en Oriyur. Antes de morir, escribió a su superior: «La espera del martirio ha sido mi mayor consuelo». Es el patrón de Portugal y de la India en diversos contextos misioneros.

San Gilberto de Sempringham, fundador

San Gilberto (siglo XII) es el único santo inglés que fundó una orden religiosa puramente británica: los Gilbertinos.

A pesar de ser el superior de una orden en plena expansión, siempre prefirió vivir con la sencillez de los trabajadores manuales, dedicándose a la oración y al estudio. Longevidad: Murió con más de 100 años, siendo venerado por su sabiduría y su espíritu de justicia.

Otros santos que se celebran el 4 de febrero

Junto a ellos, la Iglesia recuerda hoy a:

Misionero capuchino del siglo XVI que trabajó en Constantinopla asistiendo a los cristianos esclavizados. Fue martirizado (colgado de un gancho) pero sobrevivió milagrosamente, regresando a Italia para predicar. San Fileas de Thmuis y San Filoromo, mártires: Un obispo y un alto funcionario romano que, en el siglo IV, prefirieron la muerte antes que abandonar su fe en Egipto.

Beatos