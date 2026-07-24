SAO PAULO, 24 de julio de 2026 — Una nueva controversia salpica a Neymar Jr. El atacante brasileño ha respondido con dureza a las duras críticas recibidas tras difundirse imágenes suyas participando en un torneo de póquer en Sao Paulo mientras sus compañeros del Santos disputaban en Venezuela la ida de la repesca para los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales desde el gimnasio de su club, el delantero de 34 años restó importancia al episodio y arremetió contra comentaristas y aficionados que le recriminan una falta de compromiso con la entidad paulista.

«Estaba en mi día libre»: la defensa de Neymar

El exfutbolista del FC Barcelona y del PSG se justificó asegurando que su asistencia al evento de cartas coincidió con su tiempo de descanso dentro del plan de acondicionamiento físico que viene realizando:

Secuencia de los hechos: Neymar no viajó con la expedición a Venezuela al encontrarse realizando un trabajo de puesta a punto tras incorporarse de sus vacaciones posteriores al Mundial. Según explicó, completó la sesión matinal de entrenamiento, dispuso del resto de la jornada libre para acudir al torneo y regresó a la rutina de trabajo al día siguiente.

Neymar no viajó con la expedición a Venezuela al encontrarse realizando un trabajo de puesta a punto tras incorporarse de sus vacaciones posteriores al Mundial. Según explicó, completó la sesión matinal de entrenamiento, dispuso del resto de la jornada libre para acudir al torneo y regresó a la rutina de trabajo al día siguiente. Mensaje a los críticos: «Entrené por la mañana, no fui al partido y luego volví a los entrenamientos. Estaba de descanso. Pero siguen hablando (…). ¿Puedo entrenar o también van a seguir criticándome? Ocúpense de su propia vida», afirmó visiblemente molesto antes de dar unas palmadas a la cámara.

«Entrené por la mañana, no fui al partido y luego volví a los entrenamientos. Estaba de descanso. Pero siguen hablando (…). ¿Puedo entrenar o también van a seguir criticándome? Ocúpense de su propia vida», afirmó visiblemente molesto antes de dar unas palmadas a la cámara. Publicaciones previas: Tras las primeras reacciones en redes, el astro brasileño ya había dejado un ambiguo mensaje en sus perfiles: «La vida es una broma. No te tomes la vida tan en serio».

Regreso al Santos tras un Mundial amargo

El choque dialéctico se produce en un momento delicado para el delantero. Tras la eliminación de Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Noruega y su posterior renuncia a la selección, Neymar se reincorporó la pasada semana a la disciplina del Santos para iniciar una pretemporada particular.

Mientras el ’10’ competía sobre el tapete verde del póquer en Sao Paulo, el Santos encarrilaba su pase continental al golear por 1-4 a la Universidad Central de Venezuela en Valencia. Se prevé que el atacante pueda reaparecer oficialmente sobre el terreno de juego este sábado en el compromiso del Campeonato Brasileño frente al Chapecoense.