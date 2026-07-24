Viernes por la noche y toca elegir bien: sofá, mando y una programación que combina actualidad, humor, cine y concursos. Aquí tienes una guía clara de qué emiten hoy, viernes 24 de julio de 2026 en cada cadena, con varios imprescindibles para que aciertes desde el primer minuto.

La 1

La 1

20:25 — Aqui la tierra

— 20:55 — Telediario 2

— 21:40 — Teledeporte 2

— 21:45 — Viaje al centro de la tele

— 22:20 — Viaje al centro de la tele

— 22:55 — El perro andaluz by manu sanchez

— 00:25 — El perro andaluz by manu sanchez

Si quieres empezar con información y luego pasar a algo más especial, tienes el combo perfecto: Telediario 2 (20:55) para estar al día y después dos entregas seguidas de Viaje al centro de la tele (21:45 y 22:20). Para cerrar la noche con sello de autor, apunta El perro andaluz by manu sanchez (22:55).

Imprescindibles: Viaje al centro de la tele (21:45), Viaje al centro de la tele (22:20), El perro andaluz by manu sanchez (22:55), y el recordatorio de medianoche (00:25).

La 2

La 2

20:05 — Jeopardy

— 21:00 — Trivial Pursuit

— 21:45 — Cifras y letras

— 22:20 — Perfect Days

— 00:20 — Historia de nuestro cine

Plan de mente despierta: juegos y cultura para competir sin moverte del sillón. Jeopardy (20:05) y Trivial Pursuit (21:00) son ideales si te gusta el “yo también podría participar”. Luego llega el clásico Cifras y letras (21:45). Y cuando apetece una pausa más emocional, te quedas con Perfect Days (22:20). Para rematar, a última hora tienes Historia de nuestro cine (00:20).

Imprescindibles: Jeopardy (20:05), Trivial Pursuit (21:00), Perfect Days (22:20), y Historia de nuestro cine (00:20).

Antena 3

Antena 3

20:00 — Pasapalabra

— 21:00 — Antena 3 Noticias 2

— 21:30 — Deportes 2

— 21:35 — Tu tiempo con Roberto Brasero

— 21:45 — El Hormiguero

— 23:00 — Padre no hay más que uno, la serie

— 23:53 — Padre no hay más que uno, la serie

— 00:10 — Allí abajo

— 01:28 — Allí abajo

Si te gusta empezar con juego y acabar riéndote, esta es tu cadena. Arranca con Pasapalabra (20:00) y en el tramo informativo tienes Antena 3 Noticias 2 (21:00), además de Deportes 2 (21:30) y el tiempo con Roberto Brasero (21:35). Ya en modo entretenimiento total, El Hormiguero (21:45) suele ser apuesta segura. Y para la parte más nocturna, engancha con el doble de Padre no hay más que uno, la serie (23:00 y 23:53) o, si te apetece seguir con comedia, Allí abajo (00:10 y 01:28).

Imprescindibles: Pasapalabra (20:00), El Hormiguero (21:45), Padre no hay más que uno, la serie (23:00), y Allí abajo (00:10).

Cuatro

Cuatro

20:00 — Noticias Cuatro

— 20:45 — El desmarque Cuatro

— 21:00 — El tiempo

— 21:15 — First Dates

— 21:40 — Horizonte

Cuatro propone una ruta equilibrada: información con Noticias Cuatro (20:00), luego actualidad y ritmo con El desmarque Cuatro (20:45). Después, el plan social-ligero de la noche llega con First Dates (21:15), perfecto si quieres algo directo y entretenido. Y para cerrar la franja, Horizonte (21:40) es buena opción si prefieres un enfoque más reflexivo.

Imprescindibles: Noticias Cuatro (20:00), First Dates (21:15), Horizonte (21:40).

Telecinco

Telecinco

20:00 — ¡Allá tú!

— 21:00 — Informativos Telecinco 21:00

— 21:30 — El desmarque Telecinco

— 21:40 — El tiempo

— 21:45 — First Dates

— 23:00 — Ella, maldita alma

Telecinco arranca con el entretenimiento de ¡Allá tú! (20:00), y luego cambia a modo noticias con Informativos Telecinco 21:00. Si te gusta el formato debate/actualidad, sigue con El desmarque Telecinco (21:30). En la misma franja nocturna, el corazón de la noche social-ligera vuelve con First Dates (21:45). Para quienes prefieren un tono más intenso, el cierre es de película: Ella, maldita alma (23:00).

Imprescindibles: ¡Allá tú! (20:00), First Dates (21:45), Ella, maldita alma (23:00).

laSexta

laSexta

20:00 — laSexta Noticias 20:00

— 21:00 — laSexta Clave

— 21:20 — laSexta Meteo

— 21:25 — laSexta Deportes

— 21:30 — El Intermedio Summer Time

— 23:00 — Película protagonizada por Kurylenko, Claes Bang y Brian Cox

— 01:00 — El testimonio de una madre

Para empezar con información y luego meterle caña a la actualidad, laSexta Noticias 20:00 abre el bloque. Después, laSexta Clave (21:00) y el repaso de clima y deporte con laSexta Meteo (21:20) y laSexta Deportes (21:25). El toque de humor y crítica llega con El Intermedio Summer Time (21:30). Si vas a quedarte hasta tarde, a las 23:00 tienes la película protagonizada por Kurylenko, Claes Bang y Brian Cox, y más tarde El testimonio de una madre (01:00).

Imprescindibles: laSexta Clave (21:00), El Intermedio Summer Time (21:30), Película (23:00), y El testimonio de una madre (01:00).

¿Con cuál te quedas? Si hoy quieres variedad, puedes ir alternando concursos en La 2 o Antena 3, rematar con cine en laSexta o Telecinco, y dejarte llevar por el humor de El Intermedio o El Hormiguero según te apetezca.