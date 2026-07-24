La decimonovena jornada de la ronda gala abarca 127,9 kilómetros de alta montaña con el ascenso a las míticas 21 curvas como desenlace decisivo antes de la llegada a París

La recta final del Tour de Francia 2026 afronta este viernes, 24 de julio, uno de los días más esperados de la 113ª edición de la ronda gala. La decimonovena etapa conectará la localidad de Gap con la legendaria cima de Alpe D’Huez a lo largo de un trazado de 127,9 kilómetros de alta montaña. A tan solo tres jornadas para la conclusión del certamen en París, la prueba se sitúa como la séptima de las ocho jornadas de alta montaña programadas en un itinerario global que comenzó en Cataluña y que ha contado con 3.320,7 kilómetros repartidos en dos contrarrelojes, ocho etapas de montaña, siete llanas y cuatro onduladas.

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Horario de la jornada alpina

La organización del Tour de Francia ha fijado la salida neutralizada en Gap a las 14:00 horas (13:00 horas en las Islas Canarias). Según las previsiones del itinerario, se estima que los primeros corredores crucen la línea de meta en Alpe D’Huez en torno a las 17:24 horas en horario peninsular.

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Esta jornada se desarrolla tras un desarrollo de la carrera en el que Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar figuraban como los grandes favoritos al triunfo final al inicio de la competición; no obstante, el ciclista danés tuvo que abandonar la carrera el pasado domingo como consecuencia de una caída.

Recorrido, puertos y perfil técnico

La decimonovena prueba ofrece un perfil idóneo para los especialistas en escalada. A pesar de su recorrido relativamente corto, la jornada destaca por su exigencia física a través de un encadenado de cuatro puertos de montaña:

Col Bayard: Subida inicial de 4,7 kilómetros con un desnivel medio del 7,2%. RTVE.es

Subida inicial de 4,7 kilómetros con un desnivel medio del 7,2%. RTVE.es Col du Noyer: Segunda dificultad del día, con 7,2 kilómetros de ascensión al 8,5%.

Segunda dificultad del día, con 7,2 kilómetros de ascensión al 8,5%. Col d’Ornon: Puerto previo de 5,4 kilómetros al 6,4%.

Puerto previo de 5,4 kilómetros al 6,4%. Alpe D’Huez: Subida final catalogada de primera categoría, con una extensión de 13,8 kilómetros al 8,1% de pendiente media y el paso por sus célebres 21 curvas de herradura. Olympics.com

Durante el transcurso del itinerario entre Gap y la meta, la caravana ciclista atravesará diversos puntos geográficos del mapa francés como Poligny, Corps, Valbonnais y Le Bourg d’Oisans.

Dónde ver la etapa en directo por televisión

La retransmisión televisiva en directo e íntegra de todas las etapas del Tour de Francia 2026 en España corre a cargo de Eurosport en exclusiva a través de sus diferentes plataformas de pago. Por su parte, la televisión pública RTVE ofrece la cobertura en abierto y gratuita del tramo final de cada jornada a través de sus canales La 1 y Teledeporte.