El pelotón afronta la sexta jornada de alta montaña de la 113ª edición con un trazado de 185,2 kilómetros que marcará el inicio del tríptico decisivo en los Alpes.

El Tour de Francia 2026 se adentra en su fase de resolución tras semanas de intensa competición. La 113ª edición de la Grande Boucle, que comenzó a principios de julio en Cataluña y completará un recorrido total de 3.320,7 kilómetros antes de su llegada a París, afronta este jueves 23 de julio la etapa 18, una jornada marcada como prioritaria en la agenda de los escaladores. Tras un recorrido diseñado con ocho pruebas de montaña, siete llanas, cuatro onduladas y dos contrarrelojes, los dos grandes favoritos de la carrera, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, continúan protagonizando el pulso por la clasificación general antes del desenlace en los Campos Elíseos.

Esta décimo octava jornada supone el inicio de un bloque continuo de tres días de alta montaña por el territorio alpino. La prueba unirá las localidades de Voiron y Orcières-Merlette a través de un itinerario caracterizado por su exigencia técnica y de altitud.

Horario de salida y previsión de llegada en Orcières-Merlette

El trazado de la jornada arrancará en la localidad de Voiron, desde donde la caravana ciclista realizará la salida neutralizada a las 12:35 horas (horario peninsular español). A partir de ese momento, los corredores deberán completar el recorrido oficial.

Las estimaciones de la organización fijan la llegada de los primeros ciclistas a la línea de meta instalada en Orcières-Merlette en torno a las 17:12 horas (una hora menos en la Comunidad Autónoma de Canarias).

Recorrido, perfil y puertos de la etapa 18

La competición suma un total de 185,2 kilómetros en lo que constituye la sexta de las ocho etapas catalogadas de montaña en esta edición. El pelotón atravesará el departamento de Isère y se adentrará en territorio montañoso cruzando puntos del trazado como Noyarey, Sassenage, Seyssins, Claix, Vif o La Mure antes de encarar el tramo final hacia Orcières.

El perfil de la prueba incluye cinco ascensos puntuables de exigencia continuada en los Alpes:

Cote d’Engins : Un tramo de 11,4 kilómetros con una pendiente media del 5,4%.

: Un tramo de 11,4 kilómetros con una pendiente media del 5,4%. Cote de Monteynard : Ascension de 9,7 kilómetros al 5% de desnivel.

: Ascension de 9,7 kilómetros al 5% de desnivel. Cote des Terrasses : Subida de 3,4 kilómetros a una media del 6,6%.

: Subida de 3,4 kilómetros a una media del 6,6%. Cote de Saint-Leger-les Melezes : Tramo de 2,5 kilómetros con una inclinación del 6,9%.

: Tramo de 2,5 kilómetros con una inclinación del 6,9%. Orcières-Merlette: Subida final a meta de 7,1 kilómetros de longitud con una pendiente media del 6,7%.

Cobertura televisiva y dónde ver la prueba en directo

La retransmisión televisiva de la 113ª edición del Tour de Francia en España cuenta con opciones de emisión en abierto y bajo suscripción: