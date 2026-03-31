La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia una jornada marcada por la estabilidad atmosférica en la ciudad autónoma, con termómetros que alcanzarán los 21 grados y vientos flojos de levante.

La campaña de la Renta 2025 arranca el próximo 8 de abril con importantes modificaciones fiscales y un incremento en la vigilancia de las operaciones digitales. Hasta el 30 de junio, los contribuyentes españoles deberán ajustar sus cuentas con la Agencia Tributaria en un ejercicio donde la base imponible aumenta del 28% al 33% y se introducen nuevas bonificaciones para las rentas del trabajo más bajas. Con un 70% de las declaraciones resultando tradicionalmente a devolver, los expertos advierten de la importancia de revisar el borrador para no omitir las deducciones autonómicas.

Ajustes en el IRPF y límites de declaración

Una de las principales novedades de este año es la deducción de hasta 360 euros para los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta bonificación será íntegra para quienes hayan percibido el nuevo SMI de 16.576 euros anuales, aplicándose de forma progresiva hasta los 18.276 euros brutos, siempre que otras rentas no superen los 6.500 euros.

En cuanto a la obligación de declarar, se mantiene el límite general de 22.000 euros de rendimientos del trabajo con un solo pagador. En el caso de concurrir varios pagadores, el umbral se sitúa en 15.876 euros si la suma del segundo y restantes supera los 1.500 euros. Por su parte, los autónomos inscritos en el RETA o el Régimen del Mar durante 2025 están obligados a presentar la declaración independientemente de sus ingresos o pérdidas.

La relevancia de las deducciones autonómicas

El borrador de Hacienda, por defecto, suele omitir las deducciones autonómicas, un apartado que cuenta con 270 modalidades distintas en todo el territorio nacional. Para esta campaña se incorporan 30 nuevas deducciones, mientras que nueve desaparecen. Entre las más destacadas figuran las ayudas para personas celíacas en Asturias, Andalucía (100 euros) y La Rioja (250 euros).

Asimismo, se extienden los beneficios fiscales por el cuidado de la salud física. A la deducción ya existente en Valencia se suman ahora Andalucía y Murcia, con cuantías entre 100 y 150 euros. Estas dos últimas regiones también permiten desgravar gastos veterinarios de mascotas. Otras novedades incluyen deducciones por inversión en entidades de nueva creación en Canarias y beneficios para víctimas de violencia de género en Cataluña.

El foco de la inspección: activos digitales y alquileres

La Agencia Tributaria intensifica este año su capacidad tecnológica para monitorizar sectores específicos. El foco de la inspección se centrará en los pagos realizados a través de Bizum, el control de criptoactivos y las operaciones en neobancos. Del mismo modo, se vigilarán estrechamente los grandes patrimonios, las residencias fiscales entre comunidades autónomas y los movimientos en brókeres extranjeros que no reportan automáticamente al fisco español.

En el mercado inmobiliario, Hacienda perseguirá los pisos turísticos no declarados. Es imperativo recordar que el alquiler turístico conlleva la pérdida de deducciones fiscales que sí se aplican en los arrendamientos de larga estancia. Además, el modelo de este año incorpora casillas específicas para rendimientos artísticos excepcionales, operaciones con fondos cotizados (ETF) y la regularización de las cuotas de autónomos según el nuevo sistema de cotización por tramos.