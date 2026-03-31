Atresmedia modifica su programación dominical con motivo de la Semana Santa y apuesta por una producción sobre salud mental juvenil que contará con el asesoramiento de la psiquiatra Marian Rojas Estapé.

La Sexta reestructurará su franja estelar este próximo domingo ante la pausa vacacional de uno de sus comunicadores de referencia. Jordi Évole se ausentará de su cita habitual con la audiencia, dejando su espacio en la programación libre con motivo de la festividad de Semana Santa. Según ha confirmado el propio periodista, no habrá una nueva entrega de ‘Lo de Évole’ este 5 de abril, siguiendo una estrategia de descanso similar a la de otros formatos de la cadena como ‘El Intermedio’, aunque con una apuesta distinta para cubrir su ausencia.

En lugar de recurrir a las habituales reposiciones, el grupo Atresmedia ha optado por el estreno de ‘Vulnerables’, una serie documental que servirá de reemplazo puntual en el ‘prime time’ dominical. Esta producción ofrecerá un análisis exhaustivo sobre el deterioro de la salud mental en España, centrando su enfoque especialmente en la población joven de entre 12 y 19 años. El regreso de Jordi Évole a la pantalla ya tiene fecha cerrada: será el próximo 12 de abril con una entrevista al actor Fernando Tejero.

Un análisis profundo sobre la salud mental juvenil

‘Vulnerables’, producida por Onza y dirigida por Gustavo Ron y Gonzalo Sagardía, se adentra en las causas, consecuencias y posibles soluciones a los trastornos que afectan a la juventud actual. A través de tres entregas de 50 minutos de duración, el formato aborda realidades complejas como la anorexia, la bulimia, la vigorexia, las autolesiones y los intentos de suicidio. La serie documental utiliza historias reales como hilo conductor y cuenta con la participación de familiares, psicólogos y psiquiatras.

Uno de los puntos clave de la producción es el papel de los teléfonos inteligentes, señalados por los profesionales participantes como factores determinantes en el aumento de estos trastornos. La docuserie, que se ha rodado en España, Inglaterra, Estados Unidos y México, cuenta además con la producción ejecutiva y el asesoramiento de la reconocida psiquiatra Marian Rojas Estapé.

Temáticas de las entregas y regreso de ‘Lo de Évole’

El primer capítulo de ‘Vulnerables’, que se emitirá este domingo 5 de abril en el horario habitual de ‘Lo de Évole’, lleva por título ‘La obsesión por el físico’. En él se explorarán los efectos nocivos del uso de filtros en redes sociales y la idealización de prototipos de belleza en plataformas como Instagram. Las siguientes entregas analizarán el suicidio adolescente, definido como una «pandemia oculta», y el incremento de las agresiones sexuales bajo el título ‘La lacra del abuso sexual’.

Más allá de la denuncia, el formato pretende servir de guía para mostrar que existe una salida a este tipo de trastornos. Una vez concluida esta programación especial de Semana Santa, La Sexta retomará su emisión regular el domingo 12 de abril. Tras cerrar el mes de marzo con una doble entrevista a Marc Giró, el programa de Jordi Évole iniciará su nueva etapa con la mencionada charla con Fernando Tejero.