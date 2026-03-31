Consulte los números premiados y las combinaciones ganadoras de los principales sorteos de lotería celebrados ayer en España, que incluyen un bote de 24,5 millones de euros en la Primitiva.

La jornada de sorteos celebrada este lunes, 30 de marzo de 2026, ha dejado una nueva lista de combinaciones ganadoras en los principales juegos de azar del país. Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE han hecho públicos los resultados de la Primitiva, la Bonoloto, el Cupón Diario y EuroDreams, en una noche marcada por el importante bote acumulado en el sorteo de la Primitiva.

La Primitiva y el Joker

El sorteo de la Primitiva del lunes ha estado protagonizado por un bote especial que asciende a los 24,5 millones de euros. La combinación ganadora ha sido la formada por los números 03, 12, 16, 23, 28 y 36. El número complementario ha correspondido al 37, mientras que el reintegro ha sido el 3.

En el sorteo asociado del Joker, el número premiado ha sido el 2626006, que otorga un premio de un millón de euros al poseedor del boleto con dicha cifra.

Bonoloto y EuroDreams

En cuanto a la Bonoloto, la extracción celebrada ayer lunes, 30 de marzo, ha dado como resultado la combinación 05, 28, 33, 41, 43 y 47. En esta ocasión, el número complementario ha sido el 18 y el reintegro el 4.

Por su parte, el sorteo europeo EuroDreams ha dejado como combinación ganadora los números 03, 17, 20, 23, 30 y 39. El denominado «número sueño» en esta jornada ha sido el 3.

Sorteo de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE también ha repartido fortuna en su sorteo del lunes. El número premiado ha sido el 29592, agraciado con 35.000 euros por billete. Asimismo, la serie 028 de ese mismo número ha obtenido el premio de la «Paga», consistente en 36.000 euros al año durante un periodo de 25 años.

Se recuerda a los participantes que esta información es de carácter provisional. La única lista oficial y válida para el cobro de premios es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.