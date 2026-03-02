La Comisaría General de Información de la Policía Nacional investiga la difusión en internet de información sensible, que incluye direcciones privadas, teléfonos y correos electrónicos de miembros del Ejecutivo, la Fiscalía y otros altos responsables.

Una nueva vulnerabilidad en la seguridad digital del Estado ha puesto en riesgo la privacidad de las más altas instancias gubernamentales. Según informa ABC, la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la filtración y publicación en un dominio de internet de datos personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diversos miembros del Consejo de Ministros y responsables de la Fiscalía General del Estado.

Datos expuestos en la filtración

El ciberdelincuente responsable de la brecha ha difundido archivos que contienen información de carácter sensible. Según las informaciones a las que ha tenido acceso ABC, los datos publicados incluyen:

• Presidente del Gobierno: Se han difundido las direcciones de dos inmuebles a su nombre, así como sus cuentas personales de correo electrónico.

• Miembros del Ejecutivo: Teléfonos móviles de diversos ministros, entre los que figuran Yolanda Díaz, María Jesús Montero y Félix Bolaños.

• Ministerio Público: Datos personales de responsables de la Fiscalía General del Estado, incluida Teresa Peramato.

• Otras instituciones: La filtración también alcanza a figuras clave de la seguridad nacional, como Esperanza Casteleiro, directora del CNI, y Loreto Gutiérrez Hurtado, directora del Departamento de Seguridad Nacional.

Un autor reincidente bajo investigación

La Policía Nacional ha confirmado que el autor de esta vulneración es un usuario que ya había operado en los últimos días publicando información sensible relativa a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. La difusión de estos nuevos archivos contra el Ejecutivo y el Ministerio Público marca un salto cualitativo en su actividad, lo que ha intensificado las diligencias de la CGI para proceder a su identificación y localización.

Antecedentes y contexto

Este suceso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la ciberseguridad institucional. No es la primera vez que se produce una brecha de esta naturaleza; hace escasos meses, la Policía Nacional detuvo a dos jóvenes en Canarias por publicar datos personales del Ejecutivo central y de distintos representantes regionales y locales.

La investigación sobre aquel precedente continúa abierta. En dicho caso, las pesquisas se han centrado en rastrear el patrimonio de los implicados, quienes, según las investigaciones, habrían invertido los beneficios derivados de sus actividades criminales en criptomonedas. Las autoridades trabajan ahora para determinar si existe conexión entre estos incidentes y para mitigar las consecuencias derivadas de la exposición de la información recientemente filtrada.