Un solitario gol de Satriano y la expulsión de Mastantuono en el descuento dejan al equipo de Arbeloa a cuatro puntos del Barcelona. Segunda derrota consecutiva de los blancos, que entran en crisis en el momento más inoportuno.

El Santiago Bernabéu vivió este lunes una de esas noches que marcan un cambio de ciclo o, al menos, una profunda crisis de resultados. El Real Madrid cayó 0-1 ante el Getafe de José Bordalás, un resultado que, sumado a la derrota de la pasada jornada, supone un «adiós» virtual —o al menos un paso atrás de gigante— en la pelea por el título liguero.

Satriano silencia el templo blanco

El partido comenzó con un emotivo minuto de silencio por Santiago Aguado, figura histórica del club fallecida recientemente. Sin embargo, tras el pitido inicial, el respeto dio paso a la tensión. El Madrid, plagado de bajas importantes como la de Kylian Mbappé (confirmado hoy con un esguince de rodilla), Bellingham y Camavinga, se estrelló una y otra vez contra el muro azulón.

En el minuto 39 llegó el mazazo. Mauro Arambarri, el motor del Getafe, le ganó un duelo individual a Tchouameni en la frontal y asistió a Martín Satriano. El uruguayo no perdonó y conectó una volea inapelable que batió a Courtois, poniendo el 0-1 definitivo.

Polémica y desesperación final

La segunda mitad fue un monólogo estéril del Madrid, que dominó la posesión pero careció de profundidad. La polémica estalló con un posible rodillazo de Rüdiger sobre Diego Rico que el VAR decidió no sancionar, provocando las iras del banquillo visitante.

Pero el colapso total de los de Arbeloa llegó en el tiempo de descuento. Franco Mastantuono, la joven perla argentina que buscaba el empate a la desesperada, vio la tarjeta roja directa en el minuto 93 por, presuntamente, insultar al árbitro Muñiz Ruiz. Fue el cierre fatídico para una tarde donde nada salió bien.

La Liga se escapa

Con este resultado, el Real Madrid rompe una racha de 18 años sin perder ante el Getafe en casa y se queda a cuatro puntos del FC Barcelona, que ayer no falló en su compromiso.

Próximas citas críticas: El calendario no da tregua. Sin Mbappé y con la moral tocada, el Madrid deberá visitar al Celta el viernes antes de jugarse la temporada en la eliminatoria de Champions League contra el Manchester City de Pep Guardiola.