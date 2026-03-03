La jornada de juegos de azar deja un bote especial de 24,5 millones de euros en la Primitiva y premios destacados en el cupón diario de la ONCE y el EuroDreams

Los sorteos de las principales loterías celebrados este lunes, 2 de marzo de 2026, han dejado una nueva lista de combinaciones ganadoras en España. Los apostantes de la Primitiva, la Bonoloto, el Cupón Diario de la ONCE y el EuroDreams ya pueden verificar sus boletos para comprobar si han sido agraciados en una jornada marcada por el importante bote acumulado en el sorteo de la Primitiva.

Resultado de la Primitiva y el Joker

El sorteo de la Primitiva, uno de los más seguidos en el país, ha arrojado una combinación ganadora compuesta por los números 11, 15, 18, 20, 30 y 46. En esta ocasión, el número complementario ha sido el 06 y el reintegro el 4.

Uno de los grandes atractivos de la noche ha sido el bote especial, que para este lunes ascendía a la cifra de 24,5 millones de euros. De forma paralela, el sorteo del Joker, asociado a esta lotería, ha premiado al número 8416993, cuyo poseedor recibirá un premio de 1 millón de euros.

La Bonoloto: combinación ganadora

Por su parte, la Bonoloto también ha definido su fortuna en la jornada de ayer lunes. La extracción ha deparado los siguientes números: 03, 12, 15, 38, 42 y 44. El número complementario ha correspondido al 49, mientras que el reintegro ha sido para el 5. Este juego, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, continúa siendo una de las opciones diarias más populares para los participantes.

Sorteo de la ONCE: Cupón Diario y La Paga

El cupón de la ONCE correspondiente al lunes 2 de marzo ha repartido fortuna con el número 98741. Los boletos que coincidan con estas cinco cifras están premiados con 35.000 euros por billete.

Además, la entidad ha otorgado el premio de La Paga a la serie 042 del mismo número ganador. El agraciado con esta combinación recibirá una renta de 36.000 euros al año durante los próximos 25 años.

Resultados de EuroDreams

Finalmente, el sorteo europeo EuroDreams ha completado el cuadro de resultados de este inicio de semana. La combinación ganadora ha sido la formada por los números 01, 08, 11, 14, 18 y 35. El número sueño en esta ocasión ha sido el 3.

Es importante recordar que esta información tiene carácter informativo. Para garantizar la máxima fiabilidad, se recomienda el cotejo de los boletos a través de los canales oficiales, ya que la única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado y el resto de organismos organizadores.