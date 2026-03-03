El conjunto de Hansi Flick busca una remontada histórica en el Spotify Camp Nou ante un cuadro rojiblanco que defiende el abultado 4-0 logrado en la ida

El Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid se citan este martes, 3 de marzo, en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El coliseo azulgrana, el Spotify Camp Nou, vestirá sus mejores galas para un duelo de alta tensión donde el Barça, actual vigente campeón del torneo del KO, intentará revertir una situación extremadamente adversa para sellar su pase a la gran final de Sevilla.

Un Barça mermado pero confiado en la remontada

El equipo dirigido por Hansi Flick llega a esta cita crucial con la moral reforzada tras su contundente victoria liguera frente al Villarreal (4-1). Con 64 puntos en su haber y un balance de 21 victorias en LaLiga EA Sports, el conjunto blaugrana atraviesa un gran momento de forma en la competición doméstica. Sin embargo, el reto copero es mayúsculo tras el resultado del primer envite.

Para esta gesta, Flick no podrá contar con piezas fundamentales. Las ausencias de Robert Lewandowski y Frenkie de Jong por lesión suponen un contratiempo significativo en el esquema culé. A estas bajas se suma la de Eric García, quien cumplirá sanción tras ser expulsado en el partido de ida disputado en el feudo madrileño.

El Atlético de Madrid, a un paso de la final

Por su parte, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone llega a la Ciudad Condal con la tranquilidad que le otorga el 4-0 cosechado en el Riyadh Air Metropolitano. Los rojiblancos, que vienen de vencer al Real Oviedo (0-1) con un gol de Julián Álvarez, marchan terceros en la clasificación liguera con 51 puntos.

Pese a la ventaja, el técnico argentino tendrá que gestionar la baja sensible de Pablo Barrios en la medular. En su ausencia, la figura de Koke emerge como el eje imprescindible del centro del campo colchonero para contener las acometidas locales y asegurar el billete hacia la final, donde ya esperan como posibles rivales la Real Sociedad o el Athletic Club.

Horario y dónde ver el Barcelona – Atlético de Madrid en televisión

El encuentro, que decidirá al primer finalista del torneo, se disputa este martes 3 de marzo a las 21:00 horas. Los aficionados disponen de diversas opciones para seguir el choque en directo:

• En abierto: A través de La 1 de TVE y su plataforma digital RTVE Play.

• Televisión privada: En los canales Movistar Plus+ (M7) y M+ LALIGA (M54 O110) de la plataforma Movistar Plus+.

• Ámbito autonómico: El partido también será retransmitido por TV3 en Cataluña.