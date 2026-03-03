El combinado de Sonia Bermúdez inicia en el Estadio Castalia de Castellón el camino hacia la defensa del título mundial con una convocatoria renovada

La selección española femenina de fútbol arranca este martes, 3 de marzo, su andadura hacia el Mundial de Brasil 2027. Tras la histórica conquista en Australia y Nueva Zelanda, el equipo nacional inicia la fase de clasificación enfrentándose a Islandia en el Estadio Castalia de Castellón. El objetivo es claro: sumar los tres primeros puntos para asegurar una de las dos primeras plazas de un grupo exigente que completan las selecciones de Inglaterra y Ucrania.

Una lista con savia nueva y ausencias de peso

España llega a esta cita tras su reciente éxito en la UEFA Nations League, donde se impuso con autoridad a Alemania (0-3). Para este nuevo ciclo, la seleccionadora Sonia Bermúdez ha apostado por una mezcla de veteranía y juventud, condicionada por las ausencias de figuras emblemáticas como Mapi León, Irene Paredes, Jenni Hermoso y Aitana Bonmatí.

La convocatoria destaca por la inclusión de futbolistas que podrían debutar con la absoluta en la línea defensiva, como Aiara Agirrezabala, Martina Fernández y Sandra Villafañe. A ellas se unen jóvenes promesas como Lucía Corrales, con apenas tres internacionalidades, y Clara Serrajordi en la medular. En la parcela ofensiva, la expectación se centra en Ornella Vignola, que busca su debut, y Edna Imade, delantera del Bayern de Múnich.

El equilibrio de las campeonas

Para contrarrestar la inexperiencia de las nuevas incorporaciones, España contará con la jerarquía de jugadoras fundamentales en los éxitos recientes. Alexia Putellas, con 142 partidos internacionales, liderará al grupo junto a Mariona Caldentey (99), Patri Guijarro (75) y Ona Batlle (71). Esta columna vertebral será la encargada de aportar la serenidad necesaria en un compromiso internacional donde Islandia se presenta como un rival propicio, pero que exigirá la máxima concentración para evitar sorpresas en el debut.

Horario y dónde ver el España – Islandia femenino en televisión

El encuentro entre la selección española e Islandia se disputa hoy, martes 3 de marzo, a las 19:00 horas. Para todos aquellos aficionados que deseen seguir el estreno de las campeonas del mundo, la retransmisión será accesible de forma gratuita:

• En abierto por televisión: A través de La 1 de TVE.

• En internet: Por medio de la página web oficial y la aplicación RTVE Play.