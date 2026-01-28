Rusia continuó esta madrugada con sus ataques nocturnos sobre Ucrania, centrados en infraestructura energética y civil, dejando un saldo de al menos seis muertos y varios heridos, según informó el presidente Volodímir Zelenski.

Un ataque aéreo de larga distancia en la región de Kiev provocó la muerte de dos personas y dejó a cuatro más heridas. Asimismo, otro ataque ruso alcanzó un tren de pasajeros en la región de Járkov, causando cuatro fallecidos adicionales.

El Ejército ruso también atacó ciudades como Krivi Rig y Odesa. En Krivi Rig, ciudad industrial del centro-este del país y lugar de origen del presidente Zelenski, un misil balístico alcanzó infraestructura crítica, hiriendo a dos personas. En Odesa, principal puerto ucraniano, drones rusos impactaron varias infraestructuras civiles y provocaron un incendio en un monasterio.

El mandatario ucraniano denunció que los ataques, que se producen en plena ola de frío, buscan afectar especialmente al sistema energético del país. Entre los daños recientes se incluyen instalaciones gasísticas en el oeste de Ucrania y plantas eléctricas en la región de Odesa.

Ucrania mantiene su llamado a la comunidad internacional para reforzar la ayuda militar y humanitaria, mientras el conflicto continúa afectando tanto a civiles como a infraestructura estratégica en el país.