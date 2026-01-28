Con la fase de grupos de la Champions League llegando a su fin, la tensión alcanza su punto máximo. Solo Arsenal y Bayern han asegurado su pase a octavos de final, mientras que Villarreal, Kairat Almaty, Slavia Praga y Eintracht ya están eliminados. Para el resto, todo se decidirá en los 18 partidos que se jugarán simultáneamente en la última jornada.

Clasificados y eliminados

Arsenal (21 puntos) : Con un empate ante Kairat Almaty, asegurará el liderato del grupo, salvo que pierda y el Bayern le recupere cinco goles de diferencia.

: Con un empate ante Kairat Almaty, asegurará el liderato del grupo, salvo que pierda y el Bayern le recupere cinco goles de diferencia. Bayern (18 puntos): Ya en octavos, podría ser primero si golea al PSV y el Arsenal pierde. Un empate le garantiza el segundo puesto, asegurándole la vuelta en casa en todas las eliminatorias.

En busca del Top-8

Real Madrid (15 puntos) : Una victoria frente al Benfica le asegura estar entre los ocho mejores y podría incluso ser segundo si el Bayern pierde. Con un empate, sus opciones de evitar el playoff dependen de su superior goal average (+11).

: Una victoria frente al Benfica le asegura estar entre los ocho mejores y podría incluso ser segundo si el Bayern pierde. Con un empate, sus opciones de evitar el playoff dependen de su superior goal average (+11). Liverpool (15 puntos) : En situación similar al Madrid, recibe al Qarabag en Anfield y necesita ganar para tener más control sobre su clasificación.

: En situación similar al Madrid, recibe al Qarabag en Anfield y necesita ganar para tener más control sobre su clasificación. Tottenham (14 puntos): Visita a un Eintracht ya eliminado. Un triunfo le da el pase directo; empate o derrota lo dejarían dependiendo de otros resultados.

En busca del playoff y posibles octavos

Siete equipos llegan con 13 puntos: PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Atlético y Sporting. Ninguno depende de sí mismo para meterse directo en octavos, pero todos asegurarían el playoff y sus opciones aumentan si Liverpool, Madrid o Tottenham pierden.

Barcelona : Necesita vencer al Copenhague y hacerlo por un buen margen por el goal average.

: Necesita vencer al Copenhague y hacerlo por un buen margen por el goal average. Atlético de Madrid : Obligado a ganar en casa frente al Bodo/Glimt, ya que su diferencia de goles (+3) es una de las más bajas.

: Obligado a ganar en casa frente al Bodo/Glimt, ya que su diferencia de goles (+3) es una de las más bajas. Manchester City : Se enfrenta al Galatasaray, buscando asegurar al menos el playoff.

: Se enfrenta al Galatasaray, buscando asegurar al menos el playoff. Chelsea, PSG y Newcastle: Sus duelos directos y el goal average marcarán si logran el pase directo o se conforman con el playoff.

Últimas opciones de octavos

Juventus e Inter (12 puntos) : Necesitan ganar y esperar muchos pinchazos de los equipos con 13 o 14 puntos. Ambos ya tienen asegurado el playoff.

: Necesitan ganar y esperar muchos pinchazos de los equipos con 13 o 14 puntos. Ambos ya tienen asegurado el playoff. Dortmund (11 puntos): Un punto ante el Inter asegura el playoff, aunque matemáticamente aún tendría opciones de octavos con un triunfo y milagros ajenos.

Casi descartados para octavos

Equipos como Athletic, PSV, Olympiacos, Nápoles y Copenhague (8 puntos) aún podrían alcanzar el playoff, pero dependen de un triunfo y de combinaciones de resultados favorables.

La última jornada promete ser un espectáculo, con grupos completos donde cualquier resultado puede cambiar el rumbo de la Champions. Cada gol y cada punto contarán para definir quiénes avanzan a octavos y quiénes tendrán que luchar en los playoffs.