El Gobierno de Suiza ha publicado, a través de la organización Transparencia Venezuela, la lista de 37 venezolanos cuyos posibles activos y cuentas bancarias en el país alpino han sido congelados por orden del Consejo Federal, en una medida destinada a impedir la salida de fondos presuntamente vinculados a la corrupción del régimen chavista.

La decisión del 5 de enero del Consejo Federal suizo extiende a Nicolás Maduro y a una red de familiares, exfuncionarios y empresarios próximos al antiguo poder en Venezuela la congelación de cualquier activo que pudieran poseer en Suiza, sin que hasta ahora se hayan revelado los montos involucrados. Las autoridades helvéticas han invocado el secreto bancario y normas sobre activos ilícitos para justificar la falta de cifras oficiales, aunque informes de la prensa suiza de 2021 estimaban que más de 10.000 millones de dólares vinculados al entorno madurista podrían haber estado en ese país.

Entre los nombres más destacados figuran Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores, así como sus tres hijos y un sobrino, todos incluidos en la orden de bloqueo. Asimismo, Transparencia Venezuela ha detallado la presencia en la lista de figuras prominentes como el excanciller Jorge Arreaza, la exministra Marleny Contreras Hernández, el exzar petrolero Rafael Ramírez y su primo Diego Salazar, además de empresarios ligados al chavismo como Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo.

El espectro de sancionados no se limita a familiares directos: exviceministros como Javier Alvarado y Nervis Villalobos, así como personajes asociados a redes de corrupción y contratos sobrevaluados durante la gestión chavista, completan la relación hecha pública.

Las autoridades suizas han señalado que la medida no afecta a miembros actuales del gobierno venezolano y que la congelación permanecerá en vigor al menos cuatro años como medida precautoria para evitar la transferencia de activos que pudieran ser considerados fruto de actos ilícitos. Además, han señalado que, en caso de que procesos legales posteriores comprueben el origen ilegal de los fondos, se buscará que estos beneficien al pueblo venezolano.

Esta acción se suma a las sanciones que Suiza ya mantenía contra 70 venezolanos desde 2018, en línea con medidas internacionales ante violaciones de derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho en Venezuela.