A pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026, la noticia de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) estarán presentes ha generado desconcierto en Italia.

Las autoridades estadounidenses aclararon que estos agentes no tendrán capacidad operativa sobre el terreno, sino que se dedicarán a tareas de seguridad y protección de la delegación estadounidense durante el evento deportivo. Según la Administración de Estados Unidos, el Homeland Security Investigations (HSI) del ICE brindará apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado para «valorar y reducir riesgos vinculados a organizaciones criminales transnacionales», respetando siempre «la titularidad italiana de todas las operaciones de seguridad».

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, aseguró previamente que «ICE no operará nunca, como tal, en territorio italiano». Por su parte, el vicepresidente del Gobierno, Antonio Tajani, insistió en que no se trata de agentes armados patrullando las calles: «No están llegando las SS; serán funcionarios expertos en antiterrorismo».

La polémica política y social se intensifica debido al reciente fallecimiento de Alex Pretti en Mineápolis a manos de un agente del ICE, y a la delicada posición de la primera ministra Giorgia Meloni, quien busca mantener un equilibrio entre Washington y Bruselas mientras endurece su tono frente a Donald Trump por las tensiones recientes con Groenlandia.

El alcalde de Milán, Beppe Sala, ha criticado duramente la presencia de los agentes estadounidenses, calificando al ICE como una «milicia que mata» y afirmando que «no son bienvenidos en Milán». Sala cuestionó indirectamente a Meloni: «¿No podemos decirle, por una vez, que no a Trump?»

Tradicionalmente, la protección de delegaciones oficiales estadounidenses en el extranjero incluye escoltas para el vicepresidente y el secretario de Estado, cargos actualmente ocupados por JD Vance y Marco Rubio. La Embajada estadounidense en Roma aún debe confirmar la lista oficial de funcionarios que asistirán a los Juegos y la remitirá próximamente a las autoridades italianas.