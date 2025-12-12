El Ceuta vuelve a vivir una cita reservada para las hemerotecas. Este domingo, el Alfonso Murube será testigo del reencuentro entre el conjunto caballa y la UD Las Palmas en partido oficial, más de 60 años después de su último choque en la categoría de plata. Un duelo que, además de historia, llega cargado de ilusión para un Ceuta que aspira a despedir el año instalados en la zona de ‘playoffs’.

La última vez que ambos clubes se midieron en el Murube en Segunda División fue en octubre de 1963. Entonces, el equipo local, bajo la denominación de Atlético de Ceuta, se impuso por la mínima gracias a un solitario tanto de Curro. Aquella plantilla –con nombres como el guardameta Ginesta, los hermanos Ayala, Anta o Toto– acabaría salvando la categoría en una agónica promoción. En el banquillo comenzó la temporada Diego Villalonga, aunque Pepín y Benavente asumirían el mando en un curso especialmente turbulento.

La UD Las Palmas, por su parte, se tomaría la revancha en la segunda vuelta con un 3-1 en el Insular, impulsado por un ‘hat trick’ de Dévora. Espino, autor del momentáneo 1-1, dejaría el único tanto ceutí en aquel encuentro. El conjunto canario, dirigido por Vicente Dauder y con jugadores destacados como Guedes, Gilberto o Vegazo, terminaría ascendiendo a Primera División, donde permanecería casi dos décadas de manera ininterrumpida.

Bassinga, un reencuentro personal

El partido también tendrá un componente emocional para Aboubacar Bassinga. El centrocampista, cedido por la UD al Ceuta esta temporada, podría reaparecer tras superar las molestias que lo han mantenido fuera del equipo en las últimas jornadas. Considerado una de las joyas de la cantera amarilla, Bassinga ha sido clave como revulsivo en numerosos tramos del curso y apunta a participar en el último encuentro del año en el Murube.

Con el recuerdo de 1963 como telón de fondo y la ambición de mantenerse en la zona noble de la tabla, el Ceuta se prepara para una cita tan histórica como ilusionante ante un rival al que el tiempo vuelve a cruzar en su camino.